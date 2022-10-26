Bottega Veneta家飾系列回歸！直擊「全新概念店」編織收納盒獨賣

▲Bottega Veneta新光三越A9店重點單品 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

Bottega Veneta新光三越A9店重新開幕，再次展現新任創意總監Matthieu Blazy的流動性美學，約50坪的空間內透過各種元素交織，黃銅金屬更從包款延伸到店上裝飾，每個細節都藏入品牌靈魂。同時還帶來獨賣單品BOX皮革編織收納盒，柔軟輪廓中透出工藝美學。

▲Bottega Veneta新光三越A9店 。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta才於高雄漢神巨蛋開設「全新概念店」，如今迎來新光三越A9店開幕，店裝風格與高雄相當不同，透過大量木質元素呈現溫馨感，與富含紋理的白色磚牆形成對比，像是Sardine「沙丁魚包」的黃銅手柄演變為店內門把；也通過大編織座椅、混色毛絨織紋座椅，種種細節延續Matthieu Blazy的流動美學。

▲BOX皮革編織收納盒 。（圖／品牌提供）

此外，首度於2022秋冬時裝秀登場的限量GIFT系列於店內獨賣，同時宣告品牌家飾系列在Matthieu Blazy手中回歸。其中一款BOX皮革編織收納盒，用以外觀讓人聯想到源於19世紀的Capitonné「拉釦沙發」，並透過Intreccio編織結構搭配金屬銅球裝飾，可上抽開盒收納物件；另也帶來鑰匙圈及羊皮編織方形扭結瑜珈墊收納袋，讓品牌的編織魂深入家中各個角落。

▲方形扭結編織羊皮瑜珈收納袋；深酒紅牛皮鑰匙圈 。（圖／品牌提供）

看準高雄的時尚潛力，Balenciaga（巴黎世家）則選擇在漢神巨蛋設立全新專賣店，佔地約112坪空間寬闊，外牆上輪播著最新形象廣告，一進店就能感受到Demna所強調的「未完成建築」靈感，以Raw Architecture美學融入店裝，代表未成熟的含義，使用仿舊的斷垣殘壁，磨損皮革座椅、氧化的工業層架，藉此強調時間演變，在節省原生材料消耗的同時，與他設計上常見的仿舊、破壞手法達到了完美呼應。

▲Balenciaga以Raw Architecture美學融入店裝，氧化的工業層架打破民眾對於精品店的印象 。（圖／品牌提供）