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蘭芝推出BTS聯名晚安唇膜、KOSE 「羽生結弦禮盒」晚了就買不到

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▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

▲美妝聯名各個有話題。（圖／品牌提供、翻攝自IG/yuzu_yuzuru）

記者曾怡嘉／綜合報導

美妝只要一和偶像名人聯名，總是快速被搶購一空，蘭芝唇膜與BTS聯名推出潮流特別版唇膜，黑膠唱片的包裝有巧思，才宣布退役的奧運滑冰選手羽生結弦和高絲推出的聯名保養組，更是引起鐵粉們詢問搶購。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲LANEIGE BTS AMOREPACIFIC 晚安唇膜潮流特别版，8g*3，999元。

當晚安唇膜變身為黑膠唱片真的超酷，蘭芝的睡美人極萃滋養晚安唇膜，是每個韓妞必備的保養單品，蘊含獨家包膜鎖水科技加上綜合莓果精萃，能為唇部保濕修護一整夜，回復滋潤柔嫩的Baby唇。

愛茉莉太平洋與BTS二度攜手聯名，推出「BTS|AMOREPACIFIC 晚安唇膜潮流特别版」。此次聯名特別版唇膜以「Love your LIPS, Feelslike POP!」為設計理念，以BTS三首熱門歌曲《Butter》、《Permission to Dance》及《Dynamite》作為設計主軸發想，展現歌曲的熱情與活力。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲KOSE 雪肌精御雅 活米臻選組（閃耀限定），2,900元。

高絲每年年末都會推出與花式滑冰奧運金牌選手羽生結弦的聯名禮盒，由於每次的聯名禮盒都是限量販售所以都很快的銷售一空。今年羽生選手宣布退役，更掀起鐵粉們一陣搶購熱潮。

2022年北京奧運上，運動員羽生結弦備受矚目。此款聯名禮盒設計透過日本和紙、金箔與水彩的方式，展現其代表花式滑冰“與天共地”的世界觀。服裝上的金色刺繡與金箔圖案交織輝映，兼具高雅與華麗的設計由此誕生。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲凡購買d敏修護急救組，就可把可愛收納包帶回家。

敏感話題首度與台灣大人氣新生代插畫家noii noii合作，迎來史上最萌聯名，這次特別以9月上市的d敏急救霜為主角，搭配可愛俏皮的插畫搭配柔軟細緻的做工，推出讓人少女心噴發的「毛起來Q小兔急救收納包」，於資生堂線上美妝購物網推出獨家組合販售，數量有限，只送不賣。

關鍵字：

美妝, 聯名, 限定

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