「指靜脈保險箱」太聰明！免記密碼、智慧解鎖　貴重物品通通放進去

文／C編

貴重物品懶得放到銀行保險箱，每次有需要都得跑一趟，又覺得放在家中不安心，或是公司的重要機密文件必須謹慎存放，小型保險箱不可少，將重要物品好好收妥，「Her森森」推出「QIN 指靜脈智慧保險箱」，有典雅白或深空灰兩色可選，原價15900元、特價8990元，放在家中或辦公室都方便。

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▲QIN 指靜脈智慧保險箱（典雅白／深空灰），原價15900元、特價8990元。點我購買。



這款QIN指靜脈智慧保險箱，採用的是指靜脈活體辨識技術，不需要記一大推密碼，還要擔心密碼萬一被猜中，「靜脈活體辨識技術」只有本人可解鎖，或是透過手機APP、機械鑰匙等三種方式才能開啟；同時遠端連線APP，就算是不在家，也可以即時掌握保險箱狀態，使用起來很安心。

不只是保密效果做到最滿，這款保險箱也有別一般設計，看起來迷你輕巧卻又可以放進各種物品，無鎖孔的設計時尚度也非常高，同時搭載Type-C充電設計，遇到沒電情況，行動電源也可以臨時救急。

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「Her森森」推出「QIN 指靜脈智慧保險箱（典雅白／深空灰）」，原價15900元、特價8990元，不只是自己開鎖，如果遇到臨時需要有人取物的狀況，也可以使用APP分享臨時金鑰，幫忙打開保險箱，實用又必備。