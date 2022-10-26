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SOGO周年慶復興館搶先買到早春精品！忠孝館買iPhone 14 Pro抵兩千元

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記者王則絲／台北報導

百貨年度盛事周年慶從本月份激烈開打，繼信義區八間百貨率先展開，東區SOGO三館周年慶將於11月10日至11月21日接棒登場。周年慶期間，SOGO復興館將能搶先買到精品早春系列，忠孝館除了最強檔美妝特惠組，今年3C、家電類別也不能錯過，買iPhone 14 Pro贈商品券兩千元，凡購買店長嚴選家電系列，還贈送iPad 9一台。

▲SOGO週年慶。（圖／業者提供）

▲SOGO周年慶記者會上訂下今年業績目標118億元。（圖／業者提供）

今（26日）SOGO舉辦周年慶記者會，董事長表示從五月份以來，SOGO業績已成長38％，並更加看好接下來的周年慶檔期，將今年業績目標定為118億，期望要比去年成長8億元。

今年SOGO台北3館周年慶限時12天，11月10日至11月21日，百貨全館八折起、超市九折，民眾先行下載SOGO APP可預先領取6,500電子折價券；購買精品、珠寶、保養品、家電⋯⋯等高單價商品，刷國泰世華CUBE卡能享有最多14％回饋，且不與百貨本身活動衝突，優惠加乘下，至少能累積到18%以上；此外，本次周年慶期間，每天都有「櫻桃小丸子」來店禮可以兌換。

▲SOGO週年慶。（圖／業者提供）

►SOGO周年慶優惠搶先看　6500元抵用券買前先領

►櫻桃小丸子駕到！霹哩啪啦躍上SOGO周年慶來店禮

復興館精品類別是周年慶的焦點，由於檔期較晚開始，所以能配合精品品牌「早春」系列的新品到貨時間，讓消費者可以用周年慶優惠，搶先入手最新的夯貨。

看上疫情後民眾們結婚的熱潮，趁著這時來復興館挑婚戒，囊括最齊全的品牌與選擇，包括Cartier、BVLGARI、TIFFANY & CO.、Van Cleef & Arpels⋯⋯一站便能逛足。

▲SOGO週年慶。（圖／記者王則絲攝）

▲模特兒演繹珠寶系列。（圖／記者王則絲攝）

忠孝館一向是以化妝品類為主打，今年同樣祭出超殺組合，首日限量SHISEIDO國際櫃乳霜王組，價值破萬元、優惠價4,680元；LANCOME與Bearbrick聯名款的極光水聯名組合，原價6,000元、優惠價3,240元；周年慶必補貨「巨無霸」保養品也不能少，KIEHL’S淡斑精華＋全能修護露組合，價值破萬元、優惠價5,220元。且這些都同時適用滿3,000元送300元，再加碼送500元抵用券的百貨優惠。

▲SOGO週年慶。（圖／記者王則絲攝）

▲SOGO忠孝館首賣LANCOME超極光限量聯名組-超極光活粹晶露150ml（正貨Bearbrick聯名款）+超極光活粹晶露10ml X10，價值6,000元，優惠價3,240元，限量50組。（圖／記者王則絲攝）

除美妝之外，今年忠孝館家電部分也很有看點，包括3C影音、按摩椅、家電⋯⋯推出65折起活動，人氣最旺的Apple商品亦加入行列，買iPhone 14 Pro贈商品券2,000元，凡購買店長嚴選家電系列，還加贈iPad 9 64G一台。

▲SOGO週年慶。（圖／業者提供）

▲SOGO忠孝館35周年店長嚴選APPLE iPhone 14Pro 售價34,900元，限量20台，贈SOGO商品券2,000元。（圖／業者提供）

另新光三越信義新天地周年慶正在舉辦，從10／20至11／2期間消費化妝品單筆滿2,000元送2,000點；全館累計5,000元送5,000點；名品、大家電、法雅客、iStore單筆滿1萬元送5,000點。微風信義10／20至11／7高級珠寶滿3萬元贈15000點；國際精品滿1萬元贈10000點；國際名品、服飾滿5,000元贈5000點；香氛保養、流行運動滿3,000元贈3000點。

遠百信義A13周年慶10／20至11／8開跑，百貨服飾累計滿5,000元送500元抵用券；小家電、保健器材單筆滿5,000元送600元抵用券；化妝品、內睡衣單筆滿2,000元送200元抵用券；大家電單筆滿1萬元送1,100元抵用券。首12日1F國際精品單筆滿1萬元送1,000元抵用券、憑APP會員女、男、童裝單筆滿8,000元再加送300元抵用券。

關鍵字：

SOGO週年慶, SOGO, 百貨, 精品, 化妝品

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