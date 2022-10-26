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A-Lin戴名錶襯專業感　喊話經紀人一起努力買更多

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▲Bell & Ross發表充滿未來感的BR-X5系列腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

以飛機儀表板造型錶款著稱的Bell & Ross，今發表方中帶圓的BR-X5系列新錶，由身穿Versace套裝大秀美腿的歌手A-Lin示範冰藍色錶款，她透露越來越覺得一只好錶能襯托強大氣勢，她說：「我私下穿著很休閒，但若要出門開會，一定會戴上錶，因為感覺更專業。」

▲▼A-Lin 。（圖／公關照）

▲▼A-Lin 。（圖／公關照）

▲A-Lin以Versace裝搭配冰藍色的Bell & Ross BR-X5腕錶，非常亮眼。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）


▲Bell & Ross冰藍色的BR‑X5 Ice Blue Steel橡膠錶帶款，215,000元

A- Lin 2018年曾參加Bell & Ross活動，她透露4年來腕錶收藏更有規模，今見到冰藍色與橘色的Bell & Ross BR-X5新錶又心動，現場喊話經紀人「一起努力、加油」，才能滿足她的購錶欲望。今她所戴的BR-X5腕錶，錶殼為三明治結構，意味錶殼中間部份與錶冠護肩由一塊鋼材一體切割而成，四角的螺絲貫穿錶殼固定將前後兩塊鋼板、方形錶圈、橡膠環圈及錶背，防水性能達100米深。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲Bell & Ross BR‑X5 Black Steel鍊帶錶，234,000元。

Bell & Ross新款BR-X5系列腕錶於面盤3時位置設日期窗、9時為動力儲存顯示，精鋼材質錶備有冰藍色與黑色面盤，各有橡膠錶帶與鍊帶款；另有全球限量500只的BR-X5 Carbon Orange腕錶，錶殼中間的類鑽碳塗層鈦金屬殼藏著機芯，與錶冠護肩一體切割而成，而前後有兩塊碳纖維板，外型與實用性兼具。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

 

▲Bell & Ross全球限量500只的BR‑X5 Carbon Orange腕錶，370,000元。

HUBLOT（宇舶錶）下半年也主打方形Square Bang Unico系列腕錶，42毫米錶徑的多層次錶殼配上招牌的鏤空面盤，以及立體方形鉚釘橡膠錶帶，時髦摩登，目前共有皇金、鈦金屬、黑陶瓷圈搭配皇金或鈦金屬，以及限量All Black 黑陶瓷圈共5種材質供選擇，特別是酷味十足的All Black黑陶瓷圈款式在台灣配額已全數完售，足見方形錶魅力。

▲▼ Bell & Ross 。（圖／公關照）

▲HUBLOT今年強打Square Bang Unico系列腕錶。（圖／HUBLOT提供）

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關鍵字：

Bell & Ross, A-Lin, HUBLOT

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