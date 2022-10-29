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價錢還超甜

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實習記者黃麗頻／綜合報導

韓流風潮引領全球，不僅衣服穿搭要講究，包包當然也要跟上腳步啦！然而對許多人來說，想找顆命定包包，卻像大海撈針般困難。以下精選5個韓國小眾品牌，不僅設計好看有質感，價錢還超甜，更是不少韓星的摯愛，快一起來成為韓國歐膩！

＃STAND OIL 스탠드오일

以簡約著名的設計師品牌「STAND OIL（스탠드오일）」，不論是包包的命名或是款式都是以日常生活作為靈感，再結合當季的流行趨勢，讓品牌包款更加獨特；他們家的經典包款「Butter Bag」，以外形、色調酷似奶油聞名超級可愛！同樣為經典包款的「Oblong bag Mini」，更是韓劇《流星》中李聖經的同款，背在身上彷彿下一秒要去替「孔泰成」處理工作了呢！

＃Margesherwood 마지셔우드

從藝術、音樂、現代舞中取得設計靈感，「Margesherwood（마지셔우드）」以簡潔、性冷淡為品牌核心，融合現代與復古，打造出優雅、幹練的百搭風格，除此之外，它更是色彩最多元的一個品牌；其迷你手袋「BESSETTE MINI」也是相當有名，一個包有多種背法，追求質感和多變性的現代女性，選這個品牌準沒錯！

＃ALICE MARTHA 앨리스마샤

有「韓劇御用包款」美名的ALICE MARTHA（앨리스마샤），以簡約、大容量聞名，沒有過份華麗的設計，簡單大方、價格還超甜！不浮誇又具質感，品牌名的「ALICE」和「MARTHA」包含「尊貴、貴夫人」的含義，體現出該品牌致力於創造出憑一個包包就足以彰顯尊貴魅力的執念，他們家「Erin（雲朵包）」絕對是必買選項之一！

＃emis 이미스

2017年才成立的「emis（이미스）」，猶如雨後春筍般地在近年十分火紅，火爆程度還被譽為「最難買到的韓牌！」他們家的包包主打摩登、潮流感，款式也是時下流行的腋下包、帆布袋及編織袋，除了包包，他們家的衣服及飾品也超夯，是不少韓星的私服必備品牌，連T-ara的「時尚指標」孝敏都愛，快來Get同款一起成為時尚達人。

＃SAMO ONDOH 세이모온도

今年才在台灣展開海外首間實體店的「SAMO ONDOH 세이모온도」，也是不少韓星的愛牌，款式簡約卻不失大膽，展現出與眾不同的風格，一度成為韓國歐膩人手一顆的IT Bag，連泫雅、少女時代孝淵以及Jessi都是品牌愛好者；而品牌最熱銷的「BBul Bag（牛角包）」，更在台灣搶先推出獨家限定「赤茶橘色」，不知道怎麼挑也沒關係，店裡設有「泫雅專區」，跟著歐膩買準沒錯！

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關鍵字：

韓國小眾包, 韓星同款, 韓劇同款, 李聖經, 泫雅

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