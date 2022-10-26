營養師傳授「8招瘦身小秘訣」，讓你減重更順利

▲瘦身就從日常習慣開始做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

最近開始進行減重計畫，但是效果仍不如預期嗎？營養師朱瑞君教你8個瘦身小技巧，讓你輕鬆順利達到理想體態。

#換小號餐具，變相控制飲食量

許多人瘦身不成是因為無法準確控制飲食量，加上若是吃飯速度過快，常會不知不覺攝取過多食物而不自知，因此除了放慢吃飯速度，盡量細嚼慢嚥外，建議也可換小餐具，是控制飲食的好方法。

#高熱量食物於早餐食用，滿足營養需求

許多女星都曾分享早餐吃最多、吃的也最好，早餐吃得豐富充足可幫助啟動一整天新陳代謝，也能幫身體補足營養。

#吃新鮮蔬果代替果汁，幫助攝取膳食纖維

每日攝取膳食纖維能幫助身體排毒代謝，千萬別用果汁代替新鮮蔬果，這樣容易吃進過多糖分，且纖維量也攝取不足。

#不要節食，而是控制攝取量，避免報復性多吃

減重最忌諱節食，有時候餓過頭反而會讓下一餐吃更多，反而引起惡性循環，正確方式是控制每餐的攝取量和營養，選擇原型食物並補足水分是最好。

#告別消夜，避免攝取多餘熱量

曾有研究指出，晚餐早點吃對減重有較好的成效，因為人體的副交感神經越晚會越旺盛，當晚餐越晚吃，這時消化吸收的量就會增加，反而不利於瘦身。

#設立階段性目標

減重是一條漫漫長路，快速瘦身往往無法維持，建議將瘦身時程表放慢，設立階段性目標，達到小目標獲得自信後，才能一步一步往大目標邁進。

#改變吃飯的順序，增加飽足感

建議每餐先喝湯、蔬菜、蛋白質、碳水的順序進食，這樣不僅能增加飽足感，也能避免血糖上升過快。

#學會看營養標示

購買新鮮蔬果、肉品和加工食品的包裝都會有營養標示，透過營養標示可以知道會吃進多少熱量和營養素，有效控管營養成分攝取的份量。

▲（圖／翻攝自FB/輕鬆瘦營養師朱瑞君）

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