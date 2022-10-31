fb ig video ETtoday search mobile

紐沛竹炭豆腐砂下殺一包151元　消臭還能沖馬桶，鏟屎也輕鬆

>

文／C編

貓咪上完廁所都有掩埋習慣，會把自己的氣味蓋掉，以免讓人發現蹤跡，但是一般常見的礦砂用完之後，常常都會有噴滿地的問題，原本乾淨的家裡直接變成沙灘，「Her森森」推出「紐沛竹炭豆腐砂」7LX6入組，原價1590元、特價911元，相當於一包才151元，奴才們該趁機補貨了。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲紐沛,豆腐砂,貓砂,Her森森,。（圖／Her森森）

▲紐沛竹炭豆腐砂 7LX6入組，原價1590元、特價911元，點我購買

貓咪使用的貓砂分為非常多種，其中礦砂雖然較符合貓咪天性，但是只要一用，家裡常常都會到處都是小碎石，很難保持整潔，因此，不少家裡會改成使用豆腐砂，普遍來說顆粒較大，貓咪埋完之後，比較不容易帶出貓砂盆，家裡乾淨度會提高很多。

不只是居家環境品質提升，紐沛的豆腐砂採用100%植物成份，使用起來安全無毒，而且一碰到貓尿或是糞便就會迅速凝結為塊狀，遇到大量水份更會整塊融化，因此大部分的豆腐砂都可以直接沖進馬桶，但建議還是依據所處位置的管線設備，再評估是否可以這樣做。

豆腐砂還有一個優點，就是去味效果好，因為通常是以植物成份製作，帶有淡淡植物清香，具有一定的消臭效果，粉塵也可以減少，同時可以吸收本身重量2倍以上的水份，用量更為輕少，同時丟棄的時候也不會像是礦砂一樣很沉重。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼

▲紐沛,豆腐砂,貓砂,Her森森,。（圖／Her森森）

▲紐沛 竹炭豆腐砂 7LX6入組，原價1590元、特價911元，點我購買

「Her森森」推出「紐沛竹炭豆腐砂」7LX6入組，原價1590元、特價911元，相當於一包才151元，有習慣使用豆腐砂的貓咪，主人一定要趕快趁著優惠折扣入手，經濟實惠，而且直接運送到府，非常方便。

關鍵字：

紐沛, 豆腐砂, 貓砂, Her森森

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬 超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧 試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒 日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備 郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面