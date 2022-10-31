紐沛竹炭豆腐砂下殺一包151元　消臭還能沖馬桶，鏟屎也輕鬆

文／C編

貓咪上完廁所都有掩埋習慣，會把自己的氣味蓋掉，以免讓人發現蹤跡，但是一般常見的礦砂用完之後，常常都會有噴滿地的問題，原本乾淨的家裡直接變成沙灘，「Her森森」推出「紐沛竹炭豆腐砂」7LX6入組，原價1590元、特價911元，相當於一包才151元，奴才們該趁機補貨了。

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貓咪使用的貓砂分為非常多種，其中礦砂雖然較符合貓咪天性，但是只要一用，家裡常常都會到處都是小碎石，很難保持整潔，因此，不少家裡會改成使用豆腐砂，普遍來說顆粒較大，貓咪埋完之後，比較不容易帶出貓砂盆，家裡乾淨度會提高很多。

不只是居家環境品質提升，紐沛的豆腐砂採用100%植物成份，使用起來安全無毒，而且一碰到貓尿或是糞便就會迅速凝結為塊狀，遇到大量水份更會整塊融化，因此大部分的豆腐砂都可以直接沖進馬桶，但建議還是依據所處位置的管線設備，再評估是否可以這樣做。

豆腐砂還有一個優點，就是去味效果好，因為通常是以植物成份製作，帶有淡淡植物清香，具有一定的消臭效果，粉塵也可以減少，同時可以吸收本身重量2倍以上的水份，用量更為輕少，同時丟棄的時候也不會像是礦砂一樣很沉重。

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「Her森森」推出「紐沛竹炭豆腐砂」7LX6入組，原價1590元、特價911元，相當於一包才151元，有習慣使用豆腐砂的貓咪，主人一定要趕快趁著優惠折扣入手，經濟實惠，而且直接運送到府，非常方便。