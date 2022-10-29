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芋頭控失心瘋！全台6間爆餡芋泥麻糬、泡芙　光看就忍不住咬一口

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圖、文／MENU美食誌

芋頭控一定要知道！6間會讓你失心瘋的美味芋頭美食！芋泥球、芋頭塔、芋頭蛋糕、芋頭餅通通在這裡

芋見蘇媽媽-五甲白糖粿
高雄市鳳山區

雖然店面是五甲白糖粿，但必吃的是每日新鮮製作的芋泥甜點，每款原料都用的毫不手軟，銅板價格的美食，每款都值得買！

▲芋泥甜食 。（圖／美食誌提供）

▲芋泥甜點 （圖／美食客Tting提供）

有福記麻糬
高雄市苓雅區

經營50年的知名老店，連平日中午都大排長龍，每顆麻糬都是現點現包，季節限量的芋頭麻糬超大顆，每口都吃得到芋頭顆粒且內餡超級飽滿，麻糬皮Ｑ、扎實。

▲芋泥甜食 。（圖／美食誌提供）

▲芋頭麻糬（圖／美食客安安日常提供）

木村屋烘焙坊
台北市大安區

位於台北忠孝敦化附近，必吃外型就讓人眼睛為之一亮的芋泥泡芙，手掌大的泡芙，切開後裡頭是飽滿的芋泥內餡和輕乳酪蛋糕，口感層次更為豐富。

▲芋泥甜食 。（圖／美食誌提供）

▲芋泥泡芙（圖／美食客非凝固的。feeling good提供）

真騎士 JN.CHEESE
台中市北區

芋頭塔是採用大甲芋頭製作，上層是芋頭慕斯，旁邊搭配的是真材實料的芋泥，底下則是搭配杏仁餡塔皮，除了濃濃的芋頭香，還可以吃到微微的芋頭顆粒。

▲芋泥甜食 。（圖／美食誌提供）

▲芋頭塔 （圖／美食客Hen惠吃提供）

HECHINO做茶菜
台中市西區

芋頭控必吃採用新鮮芋頭製作成香甜芋泥，裡頭搭配主廚自製的金沙醬，每一顆都是手工捏製，酥脆的外皮一口咬下，裡頭的金沙可是會爆漿的，濃濃的芋頭香氣，香甜不膩。

▲芋泥甜食 。（圖／美食誌提供）

▲HECHINO做茶菜（圖／美食客Joanne_eating提供）

TOM&MAGGY 幸福肥 • 手作點心
新北市三重區

必吃人氣甜點「芋頭盒子」，限週四至日供應，透過透明盒子可以看見，裝好裝滿、重達半斤的大甲芋頭泥，中間夾著特調的鮮奶油餡和戚風蛋糕，最上層妝點幾塊白玉麻糬。

▲芋泥甜食 。（圖／美食誌提供）

▲芋頭盒子（圖／美食客李明萱提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 芋頭, 美食

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