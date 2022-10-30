盤點六家寵物友善餐廳！涮涮鍋、義式餐酒館　快帶狗狗一起來踩點

圖、文／MENU美食誌

該帶你家的沙皮狗出來走走了！盤點六家寵物友善餐廳，也想和寵物一起享用美食嗎？快帶你家的狗狗一起來踩點吧！

德普雷斯 DÉPLACE CAFE

台北市大安區

工業風格添加綠植點綴的複合式餐廳，除了有提供美墨義式餐點及多種調酒，另外也有提供寵物餐點。而且重要時刻還有賽事轉播喔！

▲德普雷斯 DÉPLACE CAFE（圖／美食客Celine提供）

大毛屋涮涮鍋

台北市信義區

餐廳除了提供火鍋之外，還招待客人的寵物免費雞肉吃到飽！因為用餐桌數不多，如果要前往用餐，記得要先訂位喔！

▲大毛屋涮涮鍋 （圖／美食客兔小璐提供）

YOH 曜日義式餐酒館

台北市大安區

曜日有大包廂及小包廂，非常適合幫狗狗辦生日派對！而且店家還有準備給寵物吃的毛孩鮮食。每天的營業時段從中午到午夜，下班後也可以小酌放鬆一下。

▲YOH 曜日義式餐酒館（圖／美食客痴吃的玩提供）

TOASTERIA CAFE 吐司利亞 敦南店

台北市大安區

餐食以經典地中海風味料理為主打，口感道地，新鮮美味。營業時間為早上九點到凌晨ㄧ點。而且帶寵物一起用餐還會招待毛小孩炒蛋，老闆真的超佛心！

▲TOASTERIA CAFE 吐司利亞 敦南店 （圖／美食客木木易提供）

A. K. 12美式小館

台北市萬華區

A.K.12 美式小館餐點走大份量路線，店內有巨無霸漢堡，只要30分鐘挑戰成功，就由店家請客！就連寵物餐也是超大一份！

▲ A. K. 12美式小館（圖／美食客涵涵提供）

TAMED FOX XINYI

台北市信義區

位在地下一樓，裝潢走復古文青風，戶外有大露臺。以健康飲食為主打，餐食調味清爽，均衡營養。偶爾還會舉辦一些免費的寵物活動，另外也有販賣隱藏版的寵物餐點。

▲TAMED FOX XINYI（圖／美食客宜軒a吃貨生活日常♥提供）

防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！

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