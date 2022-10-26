fb ig video ETtoday search mobile

買COACH女香送超可愛泰迪熊、Jo Malone藍風鈴換霧白新裝仙炸！

>

記者李薇／台北報導

香氛的氣味可以代表一段記憶或是一個人的個性，選香水就像是在挑選衣服一樣，根據不同場合、穿搭，使用不同的氣味，能夠帶給人與眾不同的氛圍；以下就盤點幾款厲害的香氣，在10月份都有推出特別版單品，很值得收藏紀念。

＃COACH 曠野玫瑰淡香精，40ML、售價1,750元

▲COACH,雅詩蘭黛,Jo Malone,香氛,香水,淡香精,。（圖／品牌提供）

COACH女香中第5支作品，以多汁璀璨的紅醋栗開啟，中調在鬱鬱蔥蔥的曠野中展開，野玫瑰採收於鄉村間的野玫瑰田中，最後以溫暖乾燥的苔蘚與龍涎香做結尾，綿延的為這股香氣留下痕跡。慶祝這支新品女香的誕生，品牌推出經典優惠組合41折起，消費滿3800元還可以獲得全台限量400隻的COACH泰迪熊（價值2000元）。

＃Jo Malone 藍風鈴香水，100ML、售價5,600元

▲COACH,雅詩蘭黛,Jo Malone,香氛,香水,淡香精,。（圖／品牌提供）

Jo Malone旗下很受到女性歡迎的藍風鈴香水，在2022年推出全新限量版的包裝，以霧面的瓶身和純白包裝設計，展現出與眾不同的質感氛圍，瀰漫著藍風鈴滿載初露的微妙香甜，輕載鈴蘭與野薔薇，柿子的甘甜扭轉常規感觀。

＃雅詩蘭黛 檀沙玫瑰包裝限定版，100ML、售價7,700元

▲COACH,雅詩蘭黛,Jo Malone,香氛,香水,淡香精,。（圖／品牌提供）

甫上市就獲得頂級香迷喜愛的檀沙玫瑰淡香精，在10月推出全球限量訂製版，以精緻工藝將嬌嫩馥郁的土耳其玫瑰花束，打造成雅緻金邊鑲飾，與精雕繩紋纏繞交織，瓶底也同樣鍍上霧光玫瑰金襯底，展現出極其珍貴優雅的風格。

關鍵字：

COACH, 雅詩蘭黛, Jo Malone, 香氛, 香水, 淡香精

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬 超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧 試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒 日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備 郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面