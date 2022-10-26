買COACH女香送超可愛泰迪熊、Jo Malone藍風鈴換霧白新裝仙炸！

記者李薇／台北報導

香氛的氣味可以代表一段記憶或是一個人的個性，選香水就像是在挑選衣服一樣，根據不同場合、穿搭，使用不同的氣味，能夠帶給人與眾不同的氛圍；以下就盤點幾款厲害的香氣，在10月份都有推出特別版單品，很值得收藏紀念。

＃COACH 曠野玫瑰淡香精，40ML、售價1,750元

COACH女香中第5支作品，以多汁璀璨的紅醋栗開啟，中調在鬱鬱蔥蔥的曠野中展開，野玫瑰採收於鄉村間的野玫瑰田中，最後以溫暖乾燥的苔蘚與龍涎香做結尾，綿延的為這股香氣留下痕跡。慶祝這支新品女香的誕生，品牌推出經典優惠組合41折起，消費滿3800元還可以獲得全台限量400隻的COACH泰迪熊（價值2000元）。

＃Jo Malone 藍風鈴香水，100ML、售價5,600元

Jo Malone旗下很受到女性歡迎的藍風鈴香水，在2022年推出全新限量版的包裝，以霧面的瓶身和純白包裝設計，展現出與眾不同的質感氛圍，瀰漫著藍風鈴滿載初露的微妙香甜，輕載鈴蘭與野薔薇，柿子的甘甜扭轉常規感觀。

＃雅詩蘭黛 檀沙玫瑰包裝限定版，100ML、售價7,700元

甫上市就獲得頂級香迷喜愛的檀沙玫瑰淡香精，在10月推出全球限量訂製版，以精緻工藝將嬌嫩馥郁的土耳其玫瑰花束，打造成雅緻金邊鑲飾，與精雕繩紋纏繞交織，瓶底也同樣鍍上霧光玫瑰金襯底，展現出極其珍貴優雅的風格。