法國女人靠「T恤」穿出毫不費力的優雅！2個挑選Tips讓你買對款

實習記者蔡孟廷／綜合報導

每每看到法國女人的穿搭，都會不禁懷疑，雖然是簡單的穿著，可是為什麼看起來就是很高級，她們身上的秘密到底是什麼？今天就為大家揭開法國女人的神秘面紗，看她們是如何毫不費力的優雅。

▲法國女人無論何時看起來都輕鬆自在，而她們的秘密就是身上平凡無奇的T恤。（圖／翻攝自IG@loudoillon、@jeannedamas）

在穿搭上法國女人不會選擇過多色彩同時出現在身上，所以大多數打底都會選擇單穿T恤，而且在T恤的版型和材質上也會審慎挑選。版型是一件上衣是否突出的關鍵，而材質攸關穿著的感受，就是這兩個元素讓法國女人散發出慵懶而自在的性感。

在選擇上，如果找到一件版型合眼的T恤時，可以注意兩個細節，第一個是材質，盡量選擇純棉或只有一點混紡的材質，純棉可以吸汗、同時抗敏親膚，但缺點就是容易皺、缺乏彈性和變型。而精梳棉在價位上更高，使用精梳工序，只挑選出1公分以上的平滑纖維製成紗線，所以比一般的棉更具韌性和光澤，也更不容易變型。

再來是領口的工藝，多數人讓一件版型好看的T恤從外出服淪為睡衣，絕大部分都是因為領口被洗成荷葉邊，那要如何避免心愛的T恤洗成荷葉邊呢？關鍵就在螺紋領的高度與厚度，高度最好在1.5公分左右，再來就是領口處縫針的密度，T-shirt又分為一、二、三本針，簡單來說針數越高就越不容易變型。

▲T恤領口的針法，細細一條線卻能讓T恤更耐穿。（圖／翻攝自知乎 @盛服先生）

說了這麼多挑選的小訣竅，不知道大家學會了嗎？如果還沒，今天幫各位選了三件T恤，讓你隨時能穿出法式優雅，秋冬時節外罩一件皮衣或針織外套，就能精緻出門。

UNIQLO

Uniqlo永恆不敗的U系列棉質寬版圓領T恤今年又出新色了，每年都會造成搶購的經典神T，真的不容許再錯過，採用乾爽舒適的AIRism材質，配合前愛馬仕創意總監Christophe Lemaire對於色彩的精妙掌握，即使單穿也能吸人眼球。

▲UNIQLO U系列的棉質圓領T恤，只要一出新色就會造成搶購。（圖／翻攝自Uniqlo官網）

Patou

經典的Patou Logo配上今年秋冬設計的藍色玫瑰印花，讓每個東京女生都為之瘋狂，淺淺的莫蘭迪綠色在搭配上也可以輕鬆穿搭出個人風格，在秋冬也能穿上滿溢的春色。

▲Patou今年冬天推出新色經典版型的T恤，在Logo上加了藍色玫瑰，好像把春天穿在身上一樣。（圖／翻攝自Farfetch官網）

LOEWE

簡單乾淨的版型就是一件T恤的致勝關鍵，LOEWE這件T恤以純棉所製成，而胸口的假口袋為造型增加設計感，更在品牌最擅長的皮質工藝上，打造出雙色經典Logo，讓人印象深刻。

▲看似平平無奇的素色T恤卻因為胸口的皮標Logo而變得亮眼。（圖／翻攝自Loewe官網）