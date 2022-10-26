CHANEL出卡通超萌！「滑雪女孩」示範機能山茶花、菱格紋外套

記者鮑璿安 ／台北報導

香奈兒（CHANEL）於2018年首次帶來 Coco Neige 系列，造福了一票喜愛滑雪運動的時尚迷，而最新系列形象廣告更罕見以動畫圖像呈現，沒有名人加持，純粹使用卡通風格營造品牌經典符碼，將立體疊印的雙C LOGO符碼和CHANEL字母融入造型中，帶來搶眼風格。

▲CHANEL2022/23 Coco Neige系列包括菱格紋鋪棉外套、裝飾雪山圖案彩色刺繡布標的毛衣等品項 。（圖／品牌提供）

2022/23 Coco Neige系列一直是運動與時尚的平衡，專為滑雪運動而生的單品，本季包括菱格紋鋪棉外套、裝飾雪山圖案彩色刺繡布標的毛衣以及山茶花圖騰上衣，細節中處處可見機能感。像是抽繩便於穿脫、多口袋設計提供置物空間，為日常穿著帶來更多可能性，從中依然保留了品牌經典符碼山茶花、雙C LOGO等元素，在雪地上盡情揮灑時尚氛圍。

▲形象廣告委由 REMEMBERS工作室負責，帶來童趣動畫演繹新裝 。（圖／品牌提供）

此次形象廣告委由 REMEMBERS工作室負責，策畫動畫短片與一系列視覺形象照，即便缺少名人演繹卻更顯童趣感，為服裝中冰川藍、裸粉色與米色等柔和粉彩色調取得了發揮空間，動畫人物身著Coco Neige系列，背景是可愛的Logo以及繽紛雪山畫布，結合虛擬與現實。