fb ig video ETtoday search mobile

有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便

>

▲▼ 改善便秘4妙招！趴10分鐘竟有效 。（圖／翻攝unsplsah,IG,小紅書）

▲想擁有平坦小腹，先從改善排便狀況做起。（圖／翻攝IG@babebani）

編輯／Molly　圖／翻攝unsplash、小紅書

現代人生活忙碌、壓力大，飲食作息都不規律，越來越多人有排便不順、甚至便秘的困擾，不僅影響代謝、健康，宿便不斷累積也會讓小腹凸出，身型看起來臃腫。除了從多攝取纖維質、多喝水、適度運動做起外，以下4個小妙招也能幫助排便變順暢，不僅作法都超簡單，醫師也證實很有效。

＃預留上廁所的時間

早上醒來後大腸就會開始收縮，這段時間內較容易排便，但如果你起床後常都是急忙做其他事，就容易會忽略了便意，而當錯過了便意，之後再想上廁所就比較難了。

早上可以早一點起床，預留上廁所的時間，幫助養成固定的排便時間，在上廁所前30分鐘，可以喝一杯溫開水，並按摩肚臍周圍腹部，幫助刺激腸道蠕動。

▲▼ 改善便秘4妙招！趴10分鐘竟有效 。（圖／翻攝unsplsah,IG,小紅書）

＃早餐前趴10分鐘

每天躺在床上「滾一滾」就能幫助宿便排出？這是真的！這是由日本東邦大學附屬醫院綜合診療科教授瓜田純久研究出的一套動作，每天早上起床後，將肚子朝下趴10分鐘，且這段時間內將身體往左右翻滾5次，利用趴下的動作壓住腹部，進而刺激小腸蠕動，幫助排便。但要注意的是，做這個動作要確保8小時空腹時間，因此建議在吃早餐前做。

＃如廁時把腳墊高

大多數人家裡都是使用坐式馬桶，但坐式馬桶其實不便於排便時施力，可以藉由踩著一張凳子或適當高度的物品，將腳墊高，有助屁股放鬆，使排便更順暢。

將腳墊高的用意是，使身體與髖關節角度小於35度，可使肛門直腸角度變大，更有利於排便。這個姿勢和蹲式馬桶相似，但又不會讓腿腳酸麻，也能降低膝蓋、髖關節的負荷。

▲▼ 改善便秘4妙招！趴10分鐘竟有效 。（圖／翻攝unsplsah,IG,小紅書）

＃喝熱咖啡

美國奧克斯塔大學消化健康中心主任Michael Ruscio表示，喝咖啡促進腸道蠕動的效果比熱水還要好60%，超過3成的人在喝完熱咖啡20分鐘內就有便意。早上除了喝熱咖啡，早餐建議可再搭配含有豐富纖維質的食物，對於促進腸道蠕動，排便順暢更有效。

►不用吃得太清淡？高圓圓營養師教「早餐5原則」養成易瘦體質

►營養師曝舒淇「排毒7日食譜」這樣吃，提醒「5類人」別輕易嘗試

►難怪瘦不了！營養師曝8個「發胖壞習慣」　第2超多人都忽略

關鍵字：

便秘, 排便, 排便不順, 不順暢, 宿便, 改善, 秘訣, 方法, 醫師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻 有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便 NIKE「官網快閃特賣」超殺5折、球鞋現省2千元！　adidas優惠同步開跑 超準！選一隻喜歡的動物　測出你在朋友心中的形象 新光三越信義周年慶iPhone狂賣1500支　內行買法大公開 秀智靠身材完美駕馭災難羽絨衣　全智賢穿平價服裝用顏值撐氣場 猜不出實際年紀！55歲牛爾老師首度公開「凍齡好習慣」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面