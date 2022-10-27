秦嵐「43歲真實身材狀態」太狂了！　極貼身禮服曬零贅肉S曲線

記者王則絲／台北報導

大陸女星秦嵐近日出席新劇宣傳活動，選穿一襲螢光綠色的極貼身禮服亮相，配上新剪的短髮造型，讓白皙肩頸、身體線條更加一覽無遺，官方工作室大片一釋出，粉絲們全看呆，直呼：「秦嵐43歲的身材狀態太好了！」連現場生圖都找不出一絲破綻。

▲秦嵐出席新劇宣傳活動造型。（圖／翻攝自微博）



秦嵐以《延禧攻略》富察皇后一角走紅，近年也拍攝不少戲劇作品，包括《傳家》、《關於唐醫生的一切》⋯⋯，先前於《理智派生活》裡與王鶴棣組成姐弟戀CP，這回與王子異攜手主演的新劇《芳心蕩漾》，組成了年齡差距更大、相差17歲的姐弟戀，未開播就引起話題。

▲秦嵐短髮搭配性感造型，盡顯御姐氣勢與風範。（圖／翻攝自微博）



秦嵐在本月份將原先的一頭長髮一刀剪去，換上俏麗的肩上短髮，近日便頂著新短髮出席「芳心蕩漾之夜」活動，她選穿Solace London螢光綠色的方領禮服現身，秀出迷人鎖骨、直角肩與緊實的手臂線條，雖然體態纖瘦，卻依然相當有料，貼身布料下勾出S曲線，絲毫沒有贅肉的完美身形令人真心佩服，43歲還能維持如此狀態，肯定是非常自律的管理。這回秦嵐性感又氣勢的造型獲粉絲們盛讚：「秦嵐這身材真的保持很好，一點都看不出43歲。」、「秦嵐43歲的身材狀態太好了！」、「這身材我下輩子能擁有嗎？」、「美到窒息。」

▲現場生圖也找不出一絲破綻。（圖／翻攝自微博）



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