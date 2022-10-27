fb ig video ETtoday search mobile

秦嵐「43歲真實身材狀態」太狂了！　極貼身禮服曬零贅肉S曲線

>

記者王則絲／台北報導

大陸女星秦嵐近日出席新劇宣傳活動，選穿一襲螢光綠色的極貼身禮服亮相，配上新剪的短髮造型，讓白皙肩頸、身體線條更加一覽無遺，官方工作室大片一釋出，粉絲們全看呆，直呼：「秦嵐43歲的身材狀態太好了！」連現場生圖都找不出一絲破綻。

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐出席新劇宣傳活動造型。（圖／翻攝自微博）

秦嵐以《延禧攻略》富察皇后一角走紅，近年也拍攝不少戲劇作品，包括《傳家》、《關於唐醫生的一切》⋯⋯，先前於《理智派生活》裡與王鶴棣組成姐弟戀CP，這回與王子異攜手主演的新劇《芳心蕩漾》，組成了年齡差距更大、相差17歲的姐弟戀，未開播就引起話題。

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐短髮搭配性感造型，盡顯御姐氣勢與風範。（圖／翻攝自微博）

秦嵐在本月份將原先的一頭長髮一刀剪去，換上俏麗的肩上短髮，近日便頂著新短髮出席「芳心蕩漾之夜」活動，她選穿Solace London螢光綠色的方領禮服現身，秀出迷人鎖骨、直角肩與緊實的手臂線條，雖然體態纖瘦，卻依然相當有料，貼身布料下勾出S曲線，絲毫沒有贅肉的完美身形令人真心佩服，43歲還能維持如此狀態，肯定是非常自律的管理。這回秦嵐性感又氣勢的造型獲粉絲們盛讚：「秦嵐這身材真的保持很好，一點都看不出43歲。」、「秦嵐43歲的身材狀態太好了！」、「這身材我下輩子能擁有嗎？」、「美到窒息。」

▲秦嵐。（圖／翻攝自微博）

▲現場生圖也找不出一絲破綻。（圖／翻攝自微博）

►秦嵐剪了「肩上短髮」巨美！　機場露出「超深11字腹肌」粉絲看傻

►秀智靠身材完美駕馭災難羽絨衣　全智賢穿平價服裝用顏值撐氣場

關鍵字：

秦嵐

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便 劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻 秦嵐「43歲真實身材狀態」太狂了！　極貼身禮服曬零贅肉S曲線 猜不出實際年紀！55歲牛爾老師首度公開「凍齡好習慣」 秀智靠身材完美駕馭災難羽絨衣　全智賢穿平價服裝用顏值撐氣場 NIKE「官網快閃特賣」超殺5折、球鞋現省2千元！　adidas優惠同步開跑 超準！選一隻喜歡的動物　測出你在朋友心中的形象

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面