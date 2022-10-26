fb ig video ETtoday search mobile

換季到！家事達人教你這樣洗毛衣不縮水、床單更透白無油味

>

記者李薇／台北報導　圖／pexels

最近天氣變化大，衣服、床單、被套等等單品通通要跟著換季，選擇比較厚一點的單品；但是很多衣物都放在櫃子裡許久，直接上身可能會有衛生上的疑慮，那不妨就照著下面的技巧清潔一遍，可以避免發黃、縮水的窘境。

＃羊毛衫：這樣洗不縮水

▲羊毛衫,床單,被套,居家,清潔,。（圖／pexels）

純正的羊毛衫只要下水洗就很容易縮水，但穿久了又有氣味、變髒，家事達人就建議，先放一盆涼水，倒入一個瓶蓋量的洗潔精，並且加入食鹽，避免羊毛衫褪色，均勻攪和之後，放進羊毛衫，針對局部污漬的地方，用輕拍去除，切記不要揉搓。

▲羊毛衫,床單,被套,居家,清潔,。（圖／pexels）

針對整件的羊毛衫，也用輕壓的方式把髒污帶出，接著再放一盆清水，加入一點食用白醋，做第二次按壓清潔；第三次清潔也以一盆清水加入20ml護髮乳，按壓潔淨之後，放入洗衣機脫水即可，這樣羊毛衫就會變得非常柔順。

＃床單、被套：這樣洗更透亮

▲羊毛衫,床單,被套,居家,清潔,。（圖／pexels）

很多床單、被套洗完之後，感覺還是髒兮兮的，甚至還有一點泛黃、散發油脂味，建議可以先用ㄧ大盆約60度的溫熱水，加入洗衣精約50ml、雙氧水大約80ml、小蘇打適量，接著把床單、被套充分的浸泡水分，透過溫熱水可以幫助去除髒污，大約半小時到一小時，接著放進洗衣機洗即可。

▲羊毛衫,床單,被套,居家,清潔,。（圖／pexels）

如果家裡沒有食用小蘇打、雙氧水，建議可以選用去漬力比較強的洗衣精，使用100ml到120ml的用量，加入溫熱水裡面，同樣也是把床單、被套浸泡，可以讓清潔劑更深層的滲透進紡織品裡面，達到完整的清潔。

關鍵字：

羊毛衫, 床單, 被套, 居家, 清潔

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

嬌蘭20款頂級淡香精讓粉絲試到滿足、MFK打卡就送小香必朝聖

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

從吃早餐看出你心裡最缺乏的東西！超準心測探究深層內心世界

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

別再只會綁馬尾了！3種仙女系麻花馬尾辮　看一眼就能立刻上手

酒精用多變「老婆婆手」？6大養手技巧：微涼水清洗、勤擦護手霜跟防曬 超市就買得到！自製護眼茶明目又養肝　搭配畫圓按摩、穴位按壓舒緩雙眼疲勞 最懂男人心的三大星座女！TOP1的溫柔陷阱，只要是男人都難以抵擋 宋智雅零毛孔的細緻肌膚這樣來！不用化妝棉、眼霜抹脖子滿滿技巧 試・開箱／就像奶油融化在肌膚　一秒就滲透的「菁萃油霜」讓保養也療癒 日本清酒用「富士山錫杯」飲用更清甜　自帶冰鎮功能、愛小酌的人必備 郭雪芙毛衣不穿好、大露直角肩辣翻！抹的「皮拉提斯」打造關鍵小臉

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面