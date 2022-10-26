54歲美成小姐姐！伊能靜分享私藏6款「油保養」清單

▲秋冬必須擁有美容油，讓肌膚質感更上一層樓。（圖／翻攝自小紅書/伊能靜，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著氣溫降低，臉部和身體肌膚都變得特別乾燥，駐顏有術的伊能靜就在《小紅書》分享她秋冬愛用的6款保養油，別怕油保養會太油膩，正確使用能讓乾荒沉睡肌膚整個活起來！

伊能靜分享，秋冬保養不能少的就是油，她對抗肌膚乾燥的法寶就是油加上乳，她會先抹一層油再塗抹護膚乳，這樣保水和鎖水的效果會更好，她也大方公開自己愛用油，除了臉部用的、身體用的，就連睡前嗅吸也能幫助睡眠。

#AA SKINCARE 精油

這款精油味道很舒服，聞起來很有SPA的療癒感，針對大腿後方的橘皮組織很有幫助，只要堅持使用，會有不錯的緊實效果。

#米粒媽小棕瓶按摩油

主打緊實功能，聞起來是柑橘的香味，雖然黏度很高但吸收得很快，秋冬泡澡後會塗在想瘦的部位，與身體刷配合一起使用，效果超有感。

#Jurlique身體油

這款精油是全身都能使用，非常天然的玫瑰味，玫瑰精油算是女性的天然荷爾蒙，可以幫助女性調節自己的身體，平常會從鼠蹊部開始抹到後腰、臀部，改善乾燥的效果很不錯。

#DARPHIN精油

秋冬起床臉部若是感覺很乾燥，就可以利用油敷法來改善，她分享早上會用熱水蒸臉，待臉上的毛孔打開之後，再塗抹美容油輕輕按摩臉部，接著再塗上乳液，之後會發現當天特別好上妝，她也提醒油敷法晚上也能使用。

#INESSENCE精油

薰衣草香味帶來滿滿放鬆感，通常會倒出來一些拍在枕頭上，利用嗅吸香氣有助於幫助睡眠。

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