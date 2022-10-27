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風・Luxury／「本田小狼」躍上Seiko機械錶　萬元入門設計帥翻

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▲▼ Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲台灣限量200只的Seiko 5 Sports X Honda Super Cub本田小狼聯名錶款SRPJ49K1，12,500元。。（圖／Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

提到入門機械錶，多數人浮現的第一品牌就是Seiko，自2019年起，品牌將年輕且多元文化設計的錶款歸類為萬元入門Seiko 5 Sports系列，引起廣大共鳴，相繼與動漫、滑板、電玩等領域跨界合作，成功貼近千禧世代，最新力作則聯手日本汽機車大廠Honda，以車迷暱稱的「本田小狼」Super Cub車款為靈感推出2款限量錶，帥氣設計完全顛覆大眾對三針鍊帶「乖乖牌」機械錶的印象。

▲▼ Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports X Honda Super Cub本田小狼聯名錶SRPJ49K1，尼龍織紋錶帶飾有「Super Cub」字樣及Honda標誌。

▲▼ Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲Seiko 5 Sports X Honda Super Cub本田小狼聯名錶SRPJ49K1，錶冠上裝飾油量標誌。

誕生於1958年的Honda Super Cub系列摩托車，不僅被視為日本「國民車」，也堪稱世上銷量最大的單一款式動力交通工具，截至2017年在全球產量已破億。此次Seiko 5 Sports與其聯名，採用42.5mm錶徑的招牌輪廓，裝飾Super Cub車的重要元素，以全球限量6000只的SRPJ49K1腕錶為例，靈感源自2018年上市的日本境內版Super Cub 110車體「Tasmania Metallic Green」，運用象牙白及綠色展現復古風格，最有趣是11、12與1時的時標取自車頭及方向燈造型，因此佩戴者閱讀時間彷彿與車面對面。

▲▼ Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲黑灰配色的Seiko 5 Sports X Honda Super Cub本田小狼聯名錶SRPJ75K1，台灣限量200只，13,800元。

另一款全球限量5000只的Seiko 5 Sports X Honda Super Cub本田小狼聯名錶SRPJ75K1，則發想自Honda新款Super Cub C125車型的黑灰配色，而秒針與6時位置Logo點綴亮紅色，讓人聯想到車子的紅色坐墊。兩款限量錶均搭配飾有「Super Cub」字樣及Honda標誌的尼龍織紋錶帶，展現休閒風格，兩款台灣各限量200只。

▲▼ Seiko,Tissot 。（圖／公關照）

▲天梭靈感源自賽車的PRS 516 自動計時腕錶，58,700元。（圖／天梭表提供）

天梭表（TISSOT）機械錶的設計也與車緊密相扣，早在1965年率先推出靈感源自跑車的PR 516腕錶，配有世上第一款呼應賽車方向盤盤輻上圓孔的打孔專利錶帶，從此成為賽車主題錶款不可或缺的重要裝飾元素。今年新版PRS 516自動錶承襲招牌特色，搭配測速儀陶瓷錶圈、活塞形狀按把，漸層藍色面盤則呈現新設計的阿拉伯數字時標，搭載動力儲存提高到60小時的A05.H31機芯，升級版之作再次吸引錶迷目光。

►風・Luxury／「錶王」被炒到天價的接棒款登場　罕見左冠錶同步曝光

►Seiko限量錶秀歌舞伎藝術性　服裝常見柿色、麻葉紋入設計
 

關鍵字：

風Luxury, Seiko, TISSOT, 天梭表

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