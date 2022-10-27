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營養師大推吃南瓜好處多！含7大營養素，護眼、美肌還能防癌

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▲▼ 營養師曝南瓜7大營養素！護眼還防癌。（圖／翻攝unsplash）

▲營養師曝南瓜營養價值高，建議平時可多吃。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

萬聖節即將到來，南瓜是絕對少不了的重要元素，除了用來裝飾，也有不少南瓜美食應景出現，而知名營養師高敏敏就指出，正值產季的南瓜其實營養超豐富，她也進一步分享南瓜含有的7大營養素，除了護眼、護心、顧皮膚，還能防癌等擁有許多好處！

＃高纖維

高飽足感，豐富的纖維還能抑制胃口。

▲▼ 營養師曝南瓜7大營養素！護眼還防癌。（圖／翻攝unsplash）

＃β-胡蘿蔔素

β-胡蘿蔔素可在體內轉換成維生素A，保護眼睛視力、鞏固皮膚及黏膜組織健康。

＃維生素A

保護粘膜健康，顧皮膚、顧眼睛，並能增強免疫力、對抗感染。

▲▼ 營養師曝南瓜7大營養素！護眼還防癌。（圖／翻攝unsplash）

＃維生素E

提升免疫功能，強力抗氧化、降發炎。

＃維生素C

能幫助縮短感冒病程、增進白血球的生成，讓免疫細胞更有效運作，也能加快傷口癒合。

＃礦物質鉀

能預防心血管疾病，降血壓、消水腫。

▲▼ 營養師曝南瓜7大營養素！護眼還防癌。（圖／翻攝unsplash）

＃南瓜籽含有豐富的鋅

消除男性攝護腺的初期腫脹 保健泌尿系統 也跟免疫力很有關係唷

▲▼ 營養師曝南瓜7大營養素！護眼還防癌。（圖／翻攝unsplash）

最後，高敏敏就建議平時可以多吃南瓜，而南瓜屬於全穀雜糧類，所以可以用南瓜來取代部分精緻澱粉，幫助身體維持免疫力、更健康。

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關鍵字：

南瓜, 營養, 營養價值, 好處, 益處, 營養師, 高敏敏, 建議

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