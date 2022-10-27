謝盈萱糗撞衫「世一美」林珍娜　靠手上「一亮點」沒有輸！

記者王則絲／台北報導

謝盈萱日前於金鐘獎頒獎典禮上奪得視后獎項，在台上講錯感言的意外事件在網上掀起爆笑討論，當晚她穿著的不對稱領片的黑色禮服登台，造型頗獲好評，湊巧的是，韓女星林珍娜（NANA）近日在電影宣傳活動上，也穿上了同一套禮服，與曾兩度被評選為「世界最美臉蛋」的林珍娜撞衫，謝盈萱靠著手上「一亮點」並沒有輸。

▲謝盈萱上周於金鐘獎典禮上的造型。（圖／攝影中心攝）



謝盈萱於金鐘獎典禮上選穿一套Sportmax的不對稱斜領禮服登台，帶點前衛設計感的俐落造型，襯托她的氣勢。

日前，由林珍娜與蘇志燮主演的驚悚電影《局中局》宣傳活動上，林珍娜也穿上了和謝盈萱同款的黑色禮服，露出香肩與美背，以及身上諸多的刺青圖案，搭配上深邃的煙燻妝容，一展她魅惑性感的面貌。

▲林珍娜穿著與謝盈萱同款的禮服出席活動。（圖／翻攝自IG@jin_a_nana）



林珍娜的好身材與絕美臉蛋固然無可挑惕，不過這次的撞衫事件裡，謝盈萱並沒有輸，典禮當晚，謝盈萱以黑色的半截皮手套來點綴造型，為延續自秀上的Look，但這一亮點凸顯了個性之外，也讓整體更有特色，且謝盈萱腳上的長靴也很加分，酷帥的氛圍與林珍娜的美艷互不相讓。

▲謝盈萱與「世一美」林珍娜撞衫並沒有輸！（圖／攝影中心攝）



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