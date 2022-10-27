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IWC飛行錶換迷彩裝　聯名錶帶好潮

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▲▼ IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲新加坡街頭服飾設計師Mark Ong為IWC打造特別版錶帶組合。（圖／IWC提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

腕錶品牌跨界合作，總能激發新火花，IWC（萬國錶）與新加坡街頭服裝設計師、2003年創立球鞋訂製品牌「SBTG」（Sabotage的縮寫）的Mark Ong（王衛國）攜手，由他設計兩款不同寬度的小牛皮錶帶，採用「SBTG」經典綠色迷彩圖案，為多款飛行員腕錶增添潮流感，並附上專屬的迷彩錶盒。

▲▼ IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲新加坡街頭服飾設計師Mark Ong以迷彩為主題設計IWC錶帶。

IWC x SBTG特別版錶帶套裝內附針扣與彈簧棒，可協助把錶帶固定在未配備EasX-CHANGE®系統的腕錶上。兩種寬度的綠色迷彩小牛皮錶帶，窄版適用於馬克二十飛行員錶、飛行員計時腕錶41、噴火戰機飛行員自動腕錶、飛行員系列TOP GUN海軍空戰部隊自動腕錶以及馬克十八飛行員腕錶；較寬的錶帶則可裝配於具EasX-CHANGE ®系統的43毫米全新飛行員計時腕錶、大型飛行員腕錶43、飛行員追針計時腕錶以及大部分錶殼直徑44.5毫米的飛行員計時腕錶，為既有的錶款變裝，煥然一新。

▲▼ IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲IWC噴火戰機飛行員計時腕錶配上迷彩錶帶展現帥氣的軍事風格。

以「融合的藝術」為品牌精神的HUBLOT，則與Sang Bleu工作室創辦人刺青大師Maxime Plescia-Büchi合作多年，由他以品牌大使身分參與錶款設計，推出款式豐富的「刺青錶」，藉由繁複交錯的幾何線條創造錶殼稜角與切面，展現如刺青般的個性圖案，最新作品Big Bang系列Sang Bleu II刺青綠色陶瓷腕錶，以緞面與拋光綠色陶瓷展現，風格強烈。

▲▼ IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲HUBLOT Big Bang系列Sang Bleu II刺青綠色陶瓷腕錶，847,000元。（圖／HUBLOT提供，以下同）

▲▼ IWC,HUBLOT 。（圖／公關照）

▲刺青大師Maxime Plescia-Büchi與HUBLOT聯手推出多款刺青錶。

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關鍵字：

IWC, 萬國錶, HUBLOT

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