趙麗穎紅唇新造型網讚「美成黑天鵝」　高開衩裙洩長腿氣場超絕

▲趙麗穎 。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星趙麗穎近日正在拍攝古偶劇《與鳳行》，昨（26日）她終於回歸鏡頭前登上直播帶貨，換上一身簡潔俐落的黑色裙裝，大方放送筆直美腿，加上一抹紅唇散發幹練氣場，造型一曝光就獲得網友大讚：「黑天鵝」、「身材好好」。

▲趙麗穎以Azzaro裙裝搭配Christian Louboutin Lipchick Pump高跟鞋 。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）



趙麗穎此次直播為美妝品牌帶貨，造型也全為襯托一抹紅唇，選擇了簡單的黑色系裙裝，來自法國服裝品牌Azzaro，流暢的細肩帶設計遊走直角肩曲線，加上鑽飾元素為整體帶來奢華感，順著H輪廓裙身剪裁而下，趙麗穎一雙美腿若隱若現，在高開衩間取得平衡。最後踩上Christian Louboutin Lipchick Pump高跟鞋，將經典唇膏Rouge Louboutin的金色外殼變身為10公分高的造型鞋跟，成為最後的點睛之筆，氣勢十足。

▲趙麗穎造型獲得好評。（圖／翻攝自趙麗穎工作室微博）

而趙麗穎工作室連帶釋出一系列美照，畫面中趙麗穎優雅坐在鏡頭前，露出纖細身材曲線，加上無死角側顏，搭配De Beers珠寶戒指豐富整體感，連指尖也散發魅力，造型簡簡單單卻非常搶眼。