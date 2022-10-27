雙11小米55吋電視直降5千元1.3萬元有找　Dyson現省1萬

▲小米針對旗下多款家電推雙11購物優惠。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

小米3C、家電年度最大優惠檔期雙11即將來臨，先在10月推出優惠起手式，針對旗下家電包括電視、掃拖機器人系列、空氣清淨機與無線吸塵器，祭出1,700元至5,000元不等的優惠價，只要在10月底前預付卡位即可，此外即起開放領最高面額達新台幣6,666元「現金券」，消費滿1.4萬元起還加送降噪藍牙耳機、變頻電風扇等家電。Dyson也針對雙11推領券折2,000元優惠。

大陸品牌小米將迎接最大網路購物檔期雙11，在10月中才於台灣現身開賣的最新商品也在折扣之列，包含首款量子點顯示技術的Xiaomi智慧顯示器Q2 65吋、全自動清洗拖布的Xiaomi掃拖機器人X10+、75度高溫無線洗地機W10 Ultra、百種運動模式的Xiaomi手環7 Pro，在小米雙11購機狂歡盛典也享最多2,500元優惠。

細部優惠包括Xiaomi Q2 65吋原價35,999元，領優惠券後特價34,888元；掃拖機器人X10+售價26,995元，特價24,495元，現省2,500元，若搭配秒殺券再特價23,384元，另加贈市價1,095元的小米手環6；高溫無線洗地機 W10 Ultra售價20,995元，先特價18,995元現省2,000元，搭配秒殺券再降至17,884元，另加贈小米手環6。

然而最優惠的方式還是「預付卡位」，推出的預付特價商品，最划算的包括55吋小米智慧顯示器P1 55型，預付訂金可享5,000元優惠，僅需12,999元即可入手；65吋小米智慧顯示器 65型，訂金優惠價為16,999元，現減4,000元，而空氣循環淨化器預付訂金優惠後，特價7,995元，也直接省下4,000元，等同6.6折，再加贈市價1,595元的專屬濾芯。「預付卡位」方式為即日起至10／30止，預先支付500元訂金訂購指定品項，並於10／31完成全部尾款支付，即可享優惠價。

小米表示，即起便可在官網活動頁面領取最高面額達6,666元的現金券。於11／1活動開跑後，訂單滿特定金額將獲好禮直贈，單筆訂單達14,000元，可獲市價1,495元的智慧彩光燈帶，或市價1,595元的Redmi Buds 3 Pro 降噪藍牙耳機；滿20,000元可獲市價1,995元的智慧直流變頻電風扇2，或售價2,695元的智慧家用電鑽。另外於11／1起每日晚上10點至晚上11：59，單筆訂單滿3,000元現折300元（不含手機、平板與新品）。

▲Dyson最新款V15輕量吸塵器也在優惠之列。（圖／各業者提供）

而Dyson也針對雙11推出優惠方案，於品牌官網先領券，最高可折2,000元購物金，此外針對個別產品也推出特價，包括原價23,500元的Dyson Pure Cool二合一涼風空氣清淨機TP00 (銀白色)，特價9,999元，下殺13,501元，連最新款的Dyson V15 Detect Absolute Extra 無線吸塵器，原價29,900元，特價26,900元，現省3,000元價差。