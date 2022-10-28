亮・珠寶／Qeelin葫蘆項鍊變身小花園　蓮花戒含苞或綻放任選

▲全球限量18件的Qeelin Wulu Garden系列18K玫瑰金鑽石及紅寶石項鍊，1,272,500元。（圖／Qeelin提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

華人珠寶品牌Qeelin擷取東方元素的Wulu葫蘆、Yu Yi如意系列深植人心，但除了改變尺寸、換上新寶石等豐富全系列，近日加入了大自然元素，賦予經典作嶄新面貌，焦點之作為全球限量18件的Wulu Garden 系列項鍊，18K玫瑰金葫蘆輪廓上纏繞鑲嵌美鑽的藤蔓枝葉與盛開花朵，錯落點綴馬眼形切割的紅寶石猶如含苞待放的花蕾，長鍊上也裝飾鑽石小花，配備滑動式搭扣可變化多種佩戴長度；相同的設計概念也延伸至手鐲、耳環，構成迷人的小花園。

▲Qeelin Wulu Garden系列18K 玫瑰金鑽石及紅寶石手鐲592,000元，耳環 432,000元。

花朵是各大珠寶品牌喜愛著墨的主題，Qeelin創作的密鑲鑽石Lotus蓮花戒指極具巧思，佩戴者可恣意切換盛開或含苞姿態，讓花蕊處的紅寶石可大方展現或若隱若現；蓮花意象也躍上如意造型的Yu Yi Flower Moon系列項鍊，從「鏡花水月」獲得啟發，於如意輪廓點綴兩朵粉紅蓮花，流露東方雅致韻味。

▲Qeelin Corolle de Lotus 18K白金鑽石及紅寶石戒指，1,413,500元。





▲Qeelin Yu Yi 18K玫瑰金鑽石、紅寶石及粉紅藍寶石項鍊，368,000元。

Qeelin除了將大自然融入創作中，也將華人文化慶典不可或缺的醒獅化為精緻珠寶，推出Xi Xi系列項鍊，如繁星般的大小不一美鑽不規則排列的項鍊結合醒獅造型掛墜，令人驚豔的是醒獅嘴巴可以張開，模樣俏皮。

▲Qeelin Couture Xi Xi 18K 白金鑽石、紅寶石及縞瑪瑙項鍊。

同場加映精緻小花

法國珠寶世家梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）1920年代問世的Fleurette系列，以7顆圓鑽構成精緻小花，優雅風格備受青睞。近日發表新尺寸設計，換上直徑8.8毫米、7顆總重約0.73克拉的美鑽互相緊貼，品牌選用成色為D、E或F級、淨度達IF至VVS2級美鑽，讓一朵朵小花散發迷人光暈，共有單朵花與5朵花鑽石項鍊、耳環與戒指款式，當中戒指換上嶄新鑲座，戒環兩端採「領帶」形設計，由大至小的美鑽從中央向外排列，猶如領帶由寬至窄的造型。

▲梵克雅寶Fleurette鑽戒，424,000元。（圖／梵克雅寶提供，以下同）



▲梵克雅寶Fleurette項鍊5花款（左）1,250,000元，鑽石耳環510,000元。

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