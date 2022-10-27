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日爆紅「蜥蜴削鉛筆機」跪求實體化！　轉出筆屑直接進化網笑翻

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▲▼「蜥蜴削鉛筆機」 。（圖／翻攝自推特@mitiruxxx）

▲日本推特爆紅「蜥蜴削鉛筆機」 。（圖／翻攝自推特@mitiruxxx）

記者鮑璿安 ／台北報導

削鉛筆機是大家從小到大都接觸過的文具，若是對此沒有太特別的回憶，不妨看看日本創作者ミチル是如何將削鉛筆機變得有意思，近日在推特上發表一款「蜥蜴削鉛筆機」，沒想到放入鉛筆旋轉的過程中，蜥蜴竟然慢慢出現了傘狀外觀，掀起日本網友大讚有趣。

其實這款 「蜥蜴削鉛筆機」本體是神似於壁虎、蜥蜴的爬行類小動物，只是搞怪加入了鉛筆插口，並用一雙萌萌的大眼睛看著使用者。看似不稀奇，隨著鉛筆旋轉的同時謎底才揭開，原來以往被當成垃圾丟掉的鉛筆屑，竟意外成為了蜥蜴的傘狀薄膜，就像完整張開自我保護一樣，化作了蜥蜴的褶邊部分，像進化般可愛。

▲▼「蜥蜴削鉛筆機」 。（圖／翻攝自推特@mitiruxxx）

▲大阪燒削鉛筆機，將柴魚片與鉛筆屑進行結合 。（圖／翻攝自推特@mitiruxxx）

可惜的是這款「蜥蜴削鉛筆機」並未實體化販售，但已經掀起不少日本網友關注，吸引超過30萬按讚次數。其實創作者ミチル過去也曾帶來過大阪燒削鉛筆機，是將柴魚片與鉛筆屑進行結合，將搞笑創意藏入生活中。

關鍵字：

日本, 蜥蜴, 削鉛筆機, ミチル

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