Tiffany百億珠寶登台　楊祐寧「一直很努力」絕配1.5億石上鳥　

▲Tiffany & Co. Blue Book高級珠寶展百億元作品今登台亮相。（影／記者陳雅韻攝）



記者陳雅韻／台北報導

Tiffany & Co. 採預約制的2022 Blue Book高級珠寶展，今起至11月3日於台北藝術大學科技藝術館盛大登場，近300件總值近100億台幣的作品亮相，已是Tiffany活動常客的賈靜雯與楊祐寧出席鑑賞，楊祐寧盛讚每一傑作都適合一家三口，笑稱：「我一直很努力（賺錢）！」若未來要買貴重珠寶送老婆，他說：「我還是帶她來挑比較保險，曾送她吹風機被嫌棄，這種亮亮的應該會很喜歡。」

▲楊祐寧（左）與賈靜雯擔任Tiffany Blue Book高級珠寶展嘉賓。（圖／Tiffany提供，以下同）



賈靜雯則認為三個女兒個性不同，各有適合的Tiffany珠寶，她表示大女兒Angel適合優雅的木蘭珠寶，愛鳥的咘咘肯定對石上鳥胸針愛不釋手，而純真的小女兒絕配蒲公英系列，她則最想將近1.5億元的逾1克拉艷彩紫粉紅鑽與白鑽戒指納為收藏。

▲紫藤主題的Tiffany Blue Book BOTANICA系列鑲嵌單顆重逾 32 克拉丹泉石、雕刻玉髓、藍寶石及鑽石項鍊，近30,000,000元。





▲Tiffany Blue Book BOTANICA系列木蘭花造型項鍊鑲主石重逾43克拉橢圓形摩根石、手工雕刻白玉髓、粉紅色藍寶石和鑽石。

談及大女兒Angel日前在社群po出較性感的照片，賈靜雯說：「那天是學校舞會，只要沒走光，我OK啦！」她再次強調女兒沒有出道打算，年輕健康快樂就好，她會保持親子間良好的溝通，而楊祐寧則說：「女兒5歲前都可以穿比基尼，以後再說，女兒穿衣都交給老婆打理，我在旁邊負責碎念。」賈靜雯也附和老公修杰楷也屬於碎念的教官型爸爸。





▲靈感源自蘭花的Tiffany Blue Book BOTANICA鑽石耳環，近20,000,000元。

今展出的Tiffany Blue Book高級珠寶展圍繞三大主軸：Blue Book全新BOTANICA植物綺境系列、傳奇藝術大師Jean Schlumberger作品與經典璀璨美鑽。大自然影響品牌創作至深，於植物綺境系列的「Wisteria 紫藤流韻」主題珠寶，可見手工雕琢的玉髓詮釋紫藤花瓣，點綴梨形藍寶石與美鑽，呼應新藝術時期Louis Comfort Tiffany的代表作品紫藤檯燈。





▲Tiffany Schlumberger® Bird On A Rock胸針，鑲嵌單顆重逾15 克拉枕形切割白鑽及粉紅色藍寶石，近150,000,000元。

木蘭花也是Tiffany代表花卉之一，於「Magnolia木蘭芳華」作品結合手工雕刻玉髓與品牌傳奇四大寶石沙弗萊石、摩根石；「Orchid Curve 旖旎之蘭」則非具象呈現蘭花姿態，而以柔美鑽石曲線搭配上乘的彩色寶石，展現蘭花迷人魅力。身受台灣藏家喜愛的傳奇珠寶設計師Jean Schlumberger主題，也有天馬行空的鳳凰胸針、植物造型珠寶坐鎮，最令人驚喜的是一件難求的著名石上鳥胸針作品竟有多達近50件作品抵台展出，主石有各式重量級彩色寶石或彩鑽，最耀眼為楊祐寧佩戴的15克拉主鑽設計，身價近1.5億元。





▲Tiffany Schlumberger® Phoenix鳳凰胸針，鑲嵌藍碧璽、 綠碧璽、綠松石、多彩藍寶石及鑽石。

同場加映

大自然主題也深深啟發鑽石品牌De Beers，奧斯卡最佳女配角、新任全球品牌大使露琵塔尼詠歐（Lupita Nyong’o）於品牌首發形象照中，即佩戴受蓮花啟發的Enchanted Lotus高級珠寶系列上陣，美鑽勾勒多層次花形輪廓展現華美，款式包括鑲嵌5.62克拉鑽石的垂墜式耳環、小型的吊墜項鍊，以及今年底正式上市的鑲嵌2.96克拉鑽石吊墜項鍊，皆為日常或正式場合容易配搭的設計。

▲De Beers全球品牌大使露琵塔尼詠歐於首波形象照中，佩戴Enchanted Lotus 高級珠寶。（圖／De Beers提供）

