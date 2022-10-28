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韓國必去的5間星巴克門市！梨大店超療癒、大邱新店帶你來趟古典之旅

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實習記者黃麗頻／綜合報導

日前韓國宣布將於11/1重啟台韓免簽政策，消息曝光後讓不少韓國迷興奮不已；而說到必去景點，韓國星巴克絕對是不可遺忘的行程之一，不論是在地化或是整體設計，每間門市都相當有特色，以下精選5間熱門分店，快筆記起來放進行程裡！

＃大邱鐘路店（스타벅스 대구종로고택점）

韓國必去星巴克再＋1，近期才開幕的「大邱鐘路店」，改造擁有一百多年歷史的傳統韓屋，採用古色古香傳統融合現代風格的精心設計，還與豪華音響品牌Bang & Olufsen合作，讓顧客能盡情地聆聽各種類型的音樂，達到聽覺、味覺雙享受；另外該門市備有戶外花園空間，更設置「韓式坐舖」的座席，可以一邊喝咖啡一邊感受韓屋帶來的古典氛圍。

＃梨大1號店（스타벅스 이대R）

1999年梨大校門前進駐了韓國第一家星巴克，而在20周年之際，該門市轉換經營模式，重新裝潢、開幕，成為了更有質感的R店，和一般星巴克門市不一樣的是，梨大門市更像是複合式的開放式咖啡店，讓人能以輕鬆悠閒的心情，享受咖啡帶來的療癒感；除此之外，梨大門市店內有販售專屬的商品，將一般周邊融合在地化，加入「梨花」的意象，可愛又精緻絕對是必買名單！

＃小公洞店（스타벅스 소공동점） 

鄰近首爾廣場，位於德壽宮附近的「小公洞店」，延續德壽宮的歷史氛圍，以傳統的「韓屋」為設計概念，擁有古色古香的石牆，並使用灰瓦片及藏青梁木構築屋頂，將外觀傳統建築與現代都市感融合，成功交織出新火花，會成為韓國特色典藏門市當之無愧，難怪不管是韓國人，還是外國人都非常喜歡這間分店。

＃忠正路站店（스타벅스 충정로역점） 

除了有韓屋風格的星巴克，還有像是美術館的星巴克！距離小公洞店不遠處的「忠正路站店」，最著名的就是充滿現代摩登感的建築設計，看似狹小的入口，走進去其實是一個挑高的空間，裡頭更掛滿星空般的垂墜燈飾，營造出精緻卻溫馨的氣氛，整體氛圍給人舒適放鬆的感覺，好像來到這可以待上一整天呢！

＃Seoul Wave Art Center店（스타벅스 서울웨이브아트센터）

全球首間水上星巴克就在漢江！過去星巴克曾在各地開設不少河畔的分店，但蓋在河上似乎還是頭一遭；環繞四周的落地窗，一眼便能看到漂亮的江水景色，待晚上亮起燈時，整間星巴克就像一艘油輪佇立於漢江上，邊品嚐咖啡的濃醇香、邊欣賞美麗景觀，是不是超級浪漫啊！難怪一開幕隨即成為打卡聖地，實在太讓人心動。

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關鍵字：

星巴克, 韓國星巴克, 스타벅스, 韓國, 首爾, 大邱

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