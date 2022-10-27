fb ig video ETtoday search mobile

少時秀英剪短髮引兩派論戰！4招自測看出你適合短髮or長髮

>

文／美人圈

「我適合剪短髮嗎？」相信一直是許多女孩們剪髮前的困惑，就連少女時代的秀英剪去了招牌的長髮造型，也立刻在網路上引爆討論，可見得頭髮長度真的會大大影響我們的顏值啊~今天就帶來4招命定髮型自測秘訣，只要按照四大指南評測，就可以讓我們知道自己究竟適合短髮還是長髮，超實用的選髮型技巧，一定要好好收藏起來啊~

少女時代秀英換髮型！引爆長髮派vs.短髮派論戰

有著「甩髮女王」稱號的少女時代成員秀英，最近突然剪掉了長髮，換上一頭清爽短髮造型，讓不少粉絲看到驚呼：「留這麼久的長髮這麼剪啦！」、「想念秀英的長髮」、「秀英的短髮才是招牌吧！」無論是短髮或是長髮造型，都各自有擁護者，但究竟哪一個才是最適合的頭髮長度呢？髮型師也透過4招髮型自測法親自為我們解密啦~

少時秀英剪短髮引兩派論戰！髮型師4招自測命定髮型，3分鐘幫你判斷適合短髮或長髮

▲少時秀英換短髮髮型，引爆網友論戰。（圖／IG@sooyoungchoi）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

適不適合剪短髮指南1：髮質粗細

如果你是偏細軟髮的女孩，那麼恭喜你！其實你非常適合剪短髮哦~主要是因為髮量少又細軟，髮絲缺乏支撐力，如果留長髮反而會讓整個頭型看起來更扁塌，缺乏豐盈感，反之髮質粗硬的女孩們就比較適合留長，做燙髮、捲髮等等多變造型。

少時秀英剪短髮引兩派論戰！髮型師4招自測命定髮型，3分鐘幫你判斷適合短髮或長髮

▲髮質粗細決定適不適合短髮。（圖／IG@chahong_official）

適不適合剪短髮指南2：頭肩比

頭肩比會影響我們的骨架以及一個人的氣場，拿出量尺將自己的頭寬長度與肩寬長度相對比一下，也能看出自己適不適合短髮哦~

頭肩比＞0.47→適合短髮

頭肩比＜0.47→適合長髮

少時秀英剪短髮引兩派論戰！髮型師4招自測命定髮型，3分鐘幫你判斷適合短髮或長髮

▲頭肩比。（圖／IG@goyounjung）

適不適合剪短髮指南3：脖子長度

因為短髮會突顯五官以及下半段的留白，會讓視覺重心轉移到脖子上，所以我們可以來觀察一下脖子長度決定自己適不適合短髮，脖子長度在5~9cm都適合短髮，但如果脖長小於5或大於9則建議先繼續留長髮~

少時秀英剪短髮引兩派論戰！髮型師4招自測命定髮型，3分鐘幫你判斷適合短髮或長髮

▲脖子長度在5~9cm都適合短髮（圖／IG@jennierubyjane）

適不適合剪短髮指南4：耳垂到下巴長度

下巴短的人如果還留長髮，反而會顯得有些嬰兒肥，讓臉看起來腫腫的，但如果我們善用短髮髮型，就能適當地調整臉型比例！所以下半臉的長度也決定著我們適合短髮or長髮。

耳垂到下巴長度＜5.7cm→適合短髮

耳垂到下巴長度＞5.7cm→適合長髮

少時秀英剪短髮引兩派論戰！髮型師4招自測命定髮型，3分鐘幫你判斷適合短髮或長髮

▲下巴短留長髮，反而會顯臉腫。（圖／IG@lafirstmodel）

※以上4大指標，符合3個指標以上，則代表你適合該髮型，長&短髮各2個指標，則代表長&短皆適合。

延伸閱讀

2022秋冬超紅「絨毛捲」燙髮範本！JELLY PERM、AUREOLE PERM減齡顯嫩，這款捲度超顯瘦

2022「短髮/中短髮」編髮教學！5款過渡期實用髮型，馬尾辮超顯瘦、低包頭這樣綁超牢固

2022韓星短髮範本！朴恩斌、金世正短髮減齡顯嫩，這款中短髮更是爆紅、顯小臉必剪

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 少女時代, 秀英, 髮型, 短髮, 長髮

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻 有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便 秦嵐「43歲真實身材狀態」太狂了！　極貼身禮服曬零贅肉S曲線 猜不出實際年紀！55歲牛爾老師首度公開「凍齡好習慣」 NIKE「官網快閃特賣」超殺5折、球鞋現省2千元！　adidas優惠同步開跑 秀智靠身材完美駕馭災難羽絨衣　全智賢穿平價服裝用顏值撐氣場 新光三越信義周年慶iPhone狂賣1500支　內行買法大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面