少時秀英剪短髮引兩派論戰！4招自測看出你適合短髮or長髮

文／美人圈

「我適合剪短髮嗎？」相信一直是許多女孩們剪髮前的困惑，就連少女時代的秀英剪去了招牌的長髮造型，也立刻在網路上引爆討論，可見得頭髮長度真的會大大影響我們的顏值啊~今天就帶來4招命定髮型自測秘訣，只要按照四大指南評測，就可以讓我們知道自己究竟適合短髮還是長髮，超實用的選髮型技巧，一定要好好收藏起來啊~

少女時代秀英換髮型！引爆長髮派vs.短髮派論戰

有著「甩髮女王」稱號的少女時代成員秀英，最近突然剪掉了長髮，換上一頭清爽短髮造型，讓不少粉絲看到驚呼：「留這麼久的長髮這麼剪啦！」、「想念秀英的長髮」、「秀英的短髮才是招牌吧！」無論是短髮或是長髮造型，都各自有擁護者，但究竟哪一個才是最適合的頭髮長度呢？髮型師也透過4招髮型自測法親自為我們解密啦~

▲少時秀英換短髮髮型，引爆網友論戰。（圖／IG@sooyoungchoi）





適不適合剪短髮指南1：髮質粗細

如果你是偏細軟髮的女孩，那麼恭喜你！其實你非常適合剪短髮哦~主要是因為髮量少又細軟，髮絲缺乏支撐力，如果留長髮反而會讓整個頭型看起來更扁塌，缺乏豐盈感，反之髮質粗硬的女孩們就比較適合留長，做燙髮、捲髮等等多變造型。

▲髮質粗細決定適不適合短髮。（圖／IG@chahong_official）

適不適合剪短髮指南2：頭肩比

頭肩比會影響我們的骨架以及一個人的氣場，拿出量尺將自己的頭寬長度與肩寬長度相對比一下，也能看出自己適不適合短髮哦~

頭肩比＞0.47→適合短髮

頭肩比＜0.47→適合長髮