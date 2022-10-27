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星巴克ＸStanley雪白系列太美了　Bearista小熊口金包萌翻天

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▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）

▲星巴克發布首波耶誕節聯名系列商品，預計11／2上市。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

年底的耶誕節是全年最有氛圍的節慶之一，星巴克針對這雪白風情的的季節，在萬聖節前就發一波「預熱商品」訊息，由合作已久的美國生活用品品牌Stanley打頭陣，採用純白色的外觀搭配銀色金屬，先讓消費者眼球先「冷一波」，預計11／2開賣，對耶誕節的來臨更加期待。

今年星巴克針對年末的耶誕商品應該很精彩，因為趕在萬聖節來臨前，先發布首波檔期新品，由老朋友Stanley開啟序幕，一系列以白色為基調的聯名商品，並首度推出「STANLEY白18OZ不鏽鋼瓶」及「STANLEY白25OZ不鏽鋼壺」，提供更多元的容量選擇，純粹雪白外觀加上簡約的品牌字樣，極簡有型，卻絕不低調。

▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）

▲STANLEY童話8OZ不鏽鋼杯，售價980元，容量8OZ。

▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）

▲STANLEY綠餐食盒，售價1,600元。

此外，運用經典耶誕的代表色系綠色與紅色系，另帶來4款充滿節慶風格的不鏽鋼杯與餐食盒，搭配較深的野地綠色與簡約的品牌聯名字樣，仍保有品牌剛性十足的率性風格。而療癒的單品自然也不能少，以Bearista為主角的小巧口金包「士兵熊」與「女伶熊」，萌翻天的立體設計，無論是戴上可愛的小帽子、雄赳赳氣昂昂的士兵熊，或是綴上粉紅的蝴蝶結、好優雅的女伶熊都讓人想秒收啊。

▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）

▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）

▲士兵熊、女鈴熊口金包，售價500元。

手機配件品牌CASETiFY與美少女戰士首波聯名系列被搶完之後，今官方再宣布再度推出第二波 《美少女戰士》 x CASETiFY 聯名電子配件，想入手的粉絲們快衝啊！第二波聯名系列以「女力（Girl Power）」為主題，主打產品為客製化手機殼，其設計以每位水手戰士的代表色為基底並加入美麗的漸層效果，並且以兩人一組夥伴配對的方式呈現。

▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）

▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）

除了五位備受喜愛的水手戰士們與超級水手小月亮之外，更加入令人期待已久的外太陽系四戰士角色，以及露娜與阿爾特米斯的組合，透過客製化服務可將自己與水手戰士或好友的名字印在手機殼上，打造出極具個人風格的專屬手機殼。

第二波美少女戰士聯名商品也有生活配件，包括變身胸針、月光水晶變身盒、螺旋愛心變身盒三種印花設計的無線充電盤，也有印有眾多經典角色的 AirTag掛環，讓粉絲徹底化身美少女戰士。該系列目前已經在台開賣，除了支援Apple與Android系列手機，也有最新的iPhone 14系列。

▲星巴克、CASETiFY聯名系列。（圖／各品牌提供）

關鍵字：

星巴克, Stanley, 雪白系列, 耶誕, 聖誕

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