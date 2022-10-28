5分鐘懶人底妝畫法！不用粉底也美哭　步驟簡單完全新手友善

文／美人圈

寒冷的冬季到來，總讓人忍不住想賴床，今天就為大家帶來「5分鐘懶人底妝畫法」不需要粉底液，也能讓妝感美爆，重點是步驟和手法還超簡單，完全新手友善的底妝畫法，一起來認識一下吧！

5分鐘懶人底妝畫法：妝前保濕

俗話說：「好的開始是成功的一半」想快速畫好完美底妝，妝前保濕絕不可馬虎，冬天膚況比較乾燥時，推薦可以透過「妝前三水法」來加以調理肌膚角質又能達到保濕潤澤效果，讓後續上妝更服貼。

妝前三水法步驟

STEP1：先以化妝棉沾取約10元硬幣大小的清爽型化妝水擦拭全臉

STEP2：再敷上片狀面膜10~15分鐘後撕下

STEP3：最後用化妝棉輕拍保濕水一次

▲擁有完美底妝，妝前保濕絕不可馬虎。（圖／IG@fflow_official）

5分鐘懶人底妝畫法：防曬乳

做好妝前保濕後，我們就可以直接擠大概10元硬幣大小的防曬乳，均勻塗抹於全臉啦！可別以為冬天就不需要防曬，紫外線中的UVA穿透力較強，且一年四季都存在，還會破壞肌膚真皮層中的膠原蛋白，導致肌膚曬黑曬老呢~

▲冬天也要好好做防曬。（圖／PPONY EFFECT、AQUALABEL水之印、KANEBO ALLIE）

5分鐘懶人底妝畫法：局部遮瑕

懶人底妝最重要的精髓在於對症下藥~所以其實如果只是日常上班、上課的話，我們可以先用遮瑕膏重點遮瑕眼下、鼻翼泛紅、痘疤位置，再用海綿或美妝蛋輕輕拍開，基本上就隱形了70%以上的瑕疵。

▲遮瑕膏重點部位。（圖／IG@thesaem.official）

5分鐘懶人底妝畫法：潤色蜜粉定妝

接著，再拿出蜜粉刷沾取適量潤色型蜜粉，均勻地掃過臉頰、T字部位，這個步驟除了可以定妝之外，還能適度柔焦毛孔、修飾膚色不均，替代粉底液的部分功能，真的是超級無敵萬用。

▲蜜粉超級無敵萬用（圖／MAKE UP FOR EVER、Laura mercier）

5分鐘懶人底妝畫法：定妝噴霧二次定妝

最後，再使用定妝噴霧以T字形+U字形的手法均勻噴灑在全臉，就可以達到二次定妝的效果，讓底妝看起來更無瑕透亮，又不怕沾的整個口罩都是。

▲定妝噴霧二次定妝（圖／3CE）

以上就是這次的懶人底妝畫法教學，是不是超級好懂呢！只要簡單五分鐘就能搞定全臉底妝，重點是還能抗摩擦、抗沾染，根本是冬天懶癌發作時的救星呢~

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