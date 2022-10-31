韓國女星「公主頭」範本！金世正初戀感爆棚　子瑜反轉辮2分鐘完成

文／美人圈

擁有飽滿的「扣頭」想必是每個女孩的夢想！不過先天的基因無法更改，我們可以透過女星們都愛綁公主頭改善頭型問題，除了營造出渾圓的後腦勺外，還可以打造出蓬鬆的高顱頂、達到小臉效果。以下帶來IU、張員瑛、Jennie及金世正...等8位韓國女星的公主頭造型，一起來看下去！

韓星公主頭造型

IU：三股辮公主頭

IU在出席2022金唱片獎頒獎典禮時，就以俐落的麻花公主頭登場！將瀏海全都往後梳，編織成三個三股麻花辮，若是擔心額角空洞看起來超顯臉大、頭禿，可以跟IU一樣利用胎毛瀏海修飾，簡單打造出小臉又充滿精神的Look！可以加上珍珠細鍊髮飾、搭配簡單精細的耳環做點綴，再穿上兩件式套裝，整個人是滿滿的優雅～

▲IU（圖／IG@dlwlrma）

張元瑛：葫蘆瀏海公主頭

身為女團成員的張員瑛，也常以公主頭造型登場！而員瑛的公主頭造型的標配就是葫蘆瀏海。以「兩個大的轉彎」弧度修飾臉型，既能顯臉小，還能修飾顴骨凸出、太陽穴凹陷、下顎寬等臉型問題，是完美的臉型障眼法。小編建議想增強氛圍感的話，可以將下擺的頭髮加上捲度，營造出唯美的氣質印象～

▲張員瑛（圖／IG@for_everyoung10）

太妍：金屬絲線公主頭

說到公主頭造型，第一個聯想到的就是髮型教科書太妍啦！這款造型運用了兩種編法，看起來精細又有變化感，但步驟其實相當簡單～首先運用三+二的方式編至耳下，再以三股編的手法編至頭髮的三分之一位置即可，大家也可以搭配金屬絲線纏繞在頭髮上，簡單就能完成亮眼髮型。

▲太妍（圖／IG@taeyeon_ss，下同）

另外這款少女感十足的公主頭造型，只是簡單的運用了隱藏式髮圈的綁髮，再搭配上兩個可愛的蝴蝶結髮飾，與身上的一套粉嫩色系穿搭相呼應，模樣甜美顯嫩，任直男看了都心動不已～

金世正：基礎公主頭

剛剪短不久的世正又換回長髮造型啦！與俏皮可愛的短髮相比，長髮搭配深髮色更有女神氣息～出席The Fact Music Awards時，世正穿上一襲仙氣白洋裝，肩帶綁成可愛的蝴蝶，再簡單配上最基礎的公主頭髮型，整個彷彿就像是仙女下凡般，讓人超心動。

▲金世正（圖／IG@clean_0828）

Jisoo：噴泉公主頭

以往都是以長瀏海造型示人的Jisoo，這次破天荒換上空氣瀏海造型！在浪漫捲度的基礎上綁上噴泉公主頭，除了可以拉長臉型比例，還無敵顯嫩，再穿上帶有公主澎袖元素的襯衫式洋裝及膝上襪，就像是從貴族學校走出的千金小姐！

▲Jisoo（圖／IG@sooyaaa__）

Jennie：半丸子公主頭

純慾感的代表Jennie無論什麼造型都超美！將半馬尾式的公主頭延伸變化成丸子造型，這邊提供一個小技巧給大家，丸子頭不需要綁的太整齊，看似隨意會更有慵懶氣息，再配上減齡的空氣瀏海，還帶有Y2K風格的既視感。這個髮型Jennie換了三套穿搭，可見真的相當百搭，睡過頭不用思考，靠它搞定一頭亂髮！

▲Jennie（圖／IG@jennierubyjane）

周子瑜：反轉辮公主頭

換上夢幻紫髮色的子瑜根本是仙女下凡！以反轉編髮的方式可以完美的製造出高顱頂，再搭配上麻花辮完成造型，2分鐘就可以搞定髮型，無論是細軟、扁塌髮型或是短髮過渡期的人都相當適合。再跟子瑜一樣畫上粉粉嫩嫩的妝容，整個人的魅力完全無法抵擋。

▲周子瑜（圖／IG@twicetagram）

韓韶禧：空氣瀏海公主頭

韓韶禧什麼造型都美哭！公主頭造型刻意將頭髮抽鬆、製造出蓬鬆感，再搭配上空氣瀏海，整個人柔美感倍增，穿上粉色的緞面睡衣，就像是童話故事裡的公主！

▲韓韶禧（圖／IG@xeesoxee）



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