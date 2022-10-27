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蔡詩芸挑戰BALENCIAGA連體衣怕跑廁所　「不靠老公」自己買水晶包

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▲蔡詩芸搶逛巴黎世家台北新光三越A9館專賣店 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

BALENCIAGA台北新光三越A9館專賣店正式開幕，今（27日）請到藝人Dizzy Dizzo蔡詩芸演繹新裝並逛店，她挑戰了從身上包覆到腳尖的連體印花洋裝，直言穿起來很舒服，但上廁所比較困難。被問到店內最愛的單品是什麼，需不需要老公幫忙包回家？蔡詩芸不改豪邁本色說：「不需要老公，我自己就可以買！」更直接點名了LE CAGOLE新包款，表示看到就心動。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸身穿秋冬印花褶襇斜肩洋裝搭配連體衣襪靴逛店 。（圖／品牌提供）

蔡詩芸身穿秋冬印花褶襇斜肩洋裝搭配連體衣襪靴逛店，是品牌善用的創作手法，運用包覆全身的剪裁達到造型一致性，讓她第一眼看到就感到很特別，「時尚就是要大膽嘗試不同造型，穿上後其實很自在，而且品牌每次的剪裁都有秀出女性身材，特別是收腰、收手臂，都讓我覺得舒服自在。」只是不過不敢喝太多水，怕一直跑廁所。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲蔡詩芸演繹CRUSH 肩背包 。（圖／品牌提供）

蔡詩芸日前才返台，此行特別與老公王陽明帶著女兒Katiya前往東京聽饒舌歌手Kid Cudi演唱會，她說剛好另一半有時間，也能帶孩子去迪士尼樂園玩，至於是否有趁機血拼一波？蔡詩芸表示：「比較多都在吃喝，其實在那邊也有逛巴黎世家，但是剛好遇到小朋友要睡覺的時間，想說回來台灣再逛。」這回終於搶先逛品牌全新專賣店，蔡詩芸最想購入LE CAGOLE包款，她特別點名全水晶款式，認為誇張又休閒，看到就很心動。另也推薦比較oversize的中性服飾，笑說自己愛穿男裝，還可以和老公一同穿。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga於台北新光三越A9館開設全新專賣店，獨賣LE CAGOLE XS SHOULDER BAG 迷你電光粉肩下包。（圖／品牌提供）

Balenciaga於台北新光三越A9館開設全新專賣店，店裝體現了品牌粗獷原始的「Raw Architecture」美學，有別於一般精品店，反而選擇仿舊、染色的混凝土牆面和工業風的鋁架，給人使用多年的感受。同時帶來店內獨家限定包款，分別為LE CAGOLE 迷你電光粉肩下包、LE CAGOLE 迷你電光粉鍊帶肩下包，半月可頌包的造型彰顯搶眼氛圍。

▲Bottega Veneta新光三越A9店 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta新光三越A9店 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta新光三越A9店 。（圖／品牌提供）

▲Bottega Veneta新光三越A9店 。（圖／品牌提供）

同時，Bottega Veneta也迎來新光三越A9店開幕，店裝風格透過大量木質元素呈現溫馨感，與富含紋理的白色磚牆形成對比，像是Sardine「沙丁魚包」的黃銅手柄演變為店內門把；也通過大編織座椅、混色毛絨織紋座椅，種種細節延續Matthieu Blazy的流動美學。

關鍵字：

BALENCIAGA, 巴黎世家, 新光三越, A9, Dizzy Dizzo, 蔡詩芸

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