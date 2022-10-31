精選5款「小眾護手霜」隨身必帶　滋潤不油膩、養出嫩手還超時尚

實習記者黃麗頻／綜合報導

疫情期間「洗手」成了例行公事，護手霜也成為離不了身的必備用品，尤其到了秋冬，手部護理更加重要，人們對護手霜的要求也越來越高，除了要滋潤保濕、好吸收，香氣也不能馬虎，就連外觀設計也是重要的一環。以下精選5款兼具實用性和時尚度的小眾護手霜，快來看看有沒有你的命定款！

＃Baum 天然有機香氛護手霜 SYMPHONY OF TREE

生為資生堂旗下的新進品牌，Baum一上市便造成轟動，「SYMPHONY OF TREE 」是被花香點亮的青春木質香調，使用時彷彿猶如在森林沐浴般的舒適，更運用品牌「儲水、生長、環境防禦」的核心功能，在深層滋潤的同時，達到保護皮膚、不受乾燥等環境的傷害，是一支兼具香味、實用性的護手霜。

＃Grown Alchemist 經典護手霜

說到護手霜絕對不得不提來自墨爾本的文青品牌「Grown Alchemist」，他們家的護手霜主打「保溼、潤澤而不油膩」，更含有蘆薈能減低手部輕微的乾燥不適感，融合香草、橙皮及蘆薈的香氣，不管男女都適用，黑色軟管包裝富有質感，真的是高CP的護手霜！除了經典護手霜外，還有其他3種不同功效的護手霜供做選擇。

＃Aēsop 賦活芳香護手霜

同樣來自墨爾本的文青品牌「Aēsop」，以低調的風格聞名，簡單的包裝、迷人的香氣，廣受大眾喜愛，他們家一共推出兩款護手霜，其中「賦活芳香護手霜」更是熱門商品，柑橘木質調的草本清香揉合潤膚配方，以「中國柑皮、迷迭香葉和大西洋雪松」為主要成分，質地滋潤柔滑不油膩，讓手部肌膚達到深層保溼，滋潤又療癒，不買不行！

＃SAWAA 靜謐滋潤型角鯊烷護手霜

▲SAWAA為MIT品牌，主張褪去華麗繁複的包裝。（圖／翻攝自SAWAA官網）

以「一個探討肌膚與自然的生活品牌」為品牌核心的「SAWAA」，是來自MIT的品牌，主張褪去華麗繁複的包裝，簡單、純粹的外觀設計，一推出隨即成為IG熱門款，這條護手霜採用草本植萃元素與蔗糖角鯊烷，達到深層滋潤和調理肌膚紋路的訴求，並採用低敏感配方，進而舒緩手部肌膚乾燥不適感，皮膚較敏感的人可以試看看這支喔！

＃L:A BRUKET 221-雲杉

身為瑞典有機保養品牌，「L:A BRUKET」的極簡北歐風格吸引不少粉絲，主打揀選天然有機原料組成純淨配方，「221-雲杉」以溫和的乳木果油、椰子油為基底，可抵禦自由基侵害，同樣為低敏度成份，在使用時不刺激手部的肌膚，乳液狀的質地不厚重，好推好吸收，來自北歐森林的清新氣息，木質控絕對不能錯過！而此款護手霜更有6種不同香氣可選擇。

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