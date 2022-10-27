fb ig video ETtoday search mobile

王思佳、關穎、曾莞婷齊曬美腿辣翻VERSACE　鮮肉朱軒洋開深V對尬

>

記者王則絲／台北報導

VERSACE台北101全新專門店於今（27日）舉辦開幕派對，現場邀請到比莉姐、謝金燕、王思佳、關穎、Ella（陳嘉樺）、曾莞婷、丁春誠和朱軒洋等藝人出席，氣氛嗨翻。王思佳與關穎兩人攜手出場，加上曾莞婷接棒現身，齊曬美腿，畫面超養眼，鮮肉男星朱軒洋也罕見開深V，在女星們之間毫不失色。

►謝金燕曬冰塊腹肌曝「2個月沒運動」　比莉全黑系挺愛牌VERSACE

▲▼1027《Fall In Taipei With Versace》台北101開幕派對-王思佳,關穎。（圖／記者黃克翔攝）

▲王思佳、關穎辣曬美腿。（圖／記者黃克翔攝）

王思佳今晚穿著粉色T恤搭配水鑽迷你裙，外罩一件大墊肩格紋外套，腳上鞋子是她個人立刻入手的款式，讓她直讚：「穿上去有種走秀的感覺。」關穎選擇的是一套大紅色的洋裝內搭緊身乳膠褲，讓王思佳讚嘆：「你曲線畢露耶！」關穎則謙虛表示：「我在你旁邊很吃虧，很像金剛芭比。」但兩個人都美到逆天，不分上下。

▲▼1027《Fall In Taipei With Versace》台北101開幕派對-曾菀婷。（圖／記者黃克翔攝）

▲曾莞婷低胸造型放送福利。（圖／記者黃克翔攝）

許久沒公開露面的曾莞婷，今天也難得出席派對，身穿低胸黑色洋裝性感亮相，她笑稱：「很久沒跟大家見面，給大家一點福利！」下身同樣搭配黑色緊身乳膠褲，勒出極致纖細的體態，讓在場眾人都驚嘆：「好瘦！」她則表示是因為：「最近拍電影，有比較管控身材，不然褲子其實蠻逼人的。」

▲▼1027《Fall In Taipei With Versace》台北101開幕派對-朱軒洋 。（圖／記者黃克翔攝）

▲朱軒洋以深V開襟衫造型帥氣亮相。（圖／記者黃克翔攝）

金鐘獎後首露面的朱軒洋，甩開退出演藝圈的傳言，以黑白混色的開襟衫造型現身派對，在眾多姐姐們之間，朱軒洋成了十足的小鮮肉，深V服裝讓他隱約露出胸膛，展現些許慵懶且誘惑的韻味，就跟他眼中的VERSACE一樣，散發一種無法抵擋的魅力。

▲Versace。（圖／品牌提供）

▲VERSACE台北101全新專門店開幕。（圖／品牌提供）

►VERSACE觀光巴士逛台北！「紅色系、希臘迴紋」限時3天潮翻街頭

關鍵字：

VERSACE, 王思佳, 關穎, 曾莞婷, 朱軒洋

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻 新光三越信義周年慶iPhone狂賣1500支　內行買法大公開 有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便 秦嵐「43歲真實身材狀態」太狂了！　極貼身禮服曬零贅肉S曲線 猜不出實際年紀！55歲牛爾老師首度公開「凍齡好習慣」 NIKE「官網快閃特賣」超殺5折、球鞋現省2千元！　adidas優惠同步開跑 謝盈萱糗撞衫「世一美」林珍娜　靠手上「一亮點」沒有輸！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面