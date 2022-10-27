王思佳、關穎、曾莞婷齊曬美腿辣翻VERSACE　鮮肉朱軒洋開深V對尬

記者王則絲／台北報導

VERSACE台北101全新專門店於今（27日）舉辦開幕派對，現場邀請到比莉姐、謝金燕、王思佳、關穎、Ella（陳嘉樺）、曾莞婷、丁春誠和朱軒洋等藝人出席，氣氛嗨翻。王思佳與關穎兩人攜手出場，加上曾莞婷接棒現身，齊曬美腿，畫面超養眼，鮮肉男星朱軒洋也罕見開深V，在女星們之間毫不失色。

►謝金燕曬冰塊腹肌曝「2個月沒運動」 比莉全黑系挺愛牌VERSACE



▲王思佳、關穎辣曬美腿。（圖／記者黃克翔攝）



王思佳今晚穿著粉色T恤搭配水鑽迷你裙，外罩一件大墊肩格紋外套，腳上鞋子是她個人立刻入手的款式，讓她直讚：「穿上去有種走秀的感覺。」關穎選擇的是一套大紅色的洋裝內搭緊身乳膠褲，讓王思佳讚嘆：「你曲線畢露耶！」關穎則謙虛表示：「我在你旁邊很吃虧，很像金剛芭比。」但兩個人都美到逆天，不分上下。

▲曾莞婷低胸造型放送福利。（圖／記者黃克翔攝）



許久沒公開露面的曾莞婷，今天也難得出席派對，身穿低胸黑色洋裝性感亮相，她笑稱：「很久沒跟大家見面，給大家一點福利！」下身同樣搭配黑色緊身乳膠褲，勒出極致纖細的體態，讓在場眾人都驚嘆：「好瘦！」她則表示是因為：「最近拍電影，有比較管控身材，不然褲子其實蠻逼人的。」

▲朱軒洋以深V開襟衫造型帥氣亮相。（圖／記者黃克翔攝）



金鐘獎後首露面的朱軒洋，甩開退出演藝圈的傳言，以黑白混色的開襟衫造型現身派對，在眾多姐姐們之間，朱軒洋成了十足的小鮮肉，深V服裝讓他隱約露出胸膛，展現些許慵懶且誘惑的韻味，就跟他眼中的VERSACE一樣，散發一種無法抵擋的魅力。

▲VERSACE台北101全新專門店開幕。（圖／品牌提供）



►VERSACE觀光巴士逛台北！「紅色系、希臘迴紋」限時3天潮翻街頭