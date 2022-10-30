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選對髮型堪比整形！韓女星各臉型範本　潤娥、宋智孝隨便一款都好看

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文／美人圈

為什麼即使美如明星、髮型出錯還是會讓人覺得差很多？其實髮型對於臉型修飾效果很大，一般明星都有專業的造型師、髮型師打理，可以了解到原來不同臉型及風格需要搭配不同髮型，今天就一起看看明星臉型X髮型選擇技巧，了解怎麼從自己的臉型找到最適合的修飾髮型吧！

比對自己的臉型，選出最適合的選項：

1.你有顴骨嗎（側顴骨、正顴骨都算）？

2.下顎角正面比較明顯？正面拍照時可以看的到下額角？

3.笑的時候顴骨會突出嗎（拍照時臉部有明顯的明暗對比）？

4.正面看不到下顎角、側面下顎比較明顯？

5.臉型是比較細長的類型嗎（臉部最寬處：最長處大於4：6）？

6.臉型是比較短寬的類型嗎（臉部最寬處：最長處小於4：6或接近5：5）？

7.多數人會覺得你好說話、主動和你交流？

8.多數人會覺得你初印象比較高冷？

9.自拍時不受光線和角度影響，拍起來都差不多？

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

可以照鏡子、或根據正面照比對臉型，根據選出的選項可以配對同款的明星臉型，再透過明星的髮型或是穿著來了解自己適合的風格，一起了解下！

明星臉型X髮型選擇技巧

5、9→偏長的鵝蛋臉

代表明星：BLACKPINK ROSÉ

偏長的鵝蛋臉型線條較為流暢，沒有明顯的顴骨線條，像是BLACKPINK的ROSÉ就是這種臉型，這種偏長的鵝蛋臉基本上不挑髮型，但是可以搭配兩側的瀏海捲度、增加臉寬，有修飾臉型的效果。

選對髮型堪比整形！髮型師「臉型選髮型」範本，孫藝珍、韓韶禧選錯髮型一樣超雷

▲ROSÉ（圖／IG@roses_are_rosie）

4、9→側邊鵝蛋臉

代表明星：孫藝真

雖然正面看起來圓潤可愛、但是側邊可以看出明顯的下顎角線條，這種側邊鵝蛋臉型在整形醫生的觀點中，是比起一般的鵝蛋臉更具高級感的臉型，明星代表例子就是漂亮姐姐孫藝真，基本上只要注意下顎線條的修飾，其實就會看起來很有女人味。

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▲孫藝真（圖／IG@msteamenter）

6、7、9→短圓娃娃臉

BLACKPINK Jennie

這種短圓的臉型完全就是娃娃臉的代表，看起來非常顯嫩，有種軟萌感，BLACKPINK的Jennie就是這種臉型，因為短圓臉型的關係、也讓她看起來有種獨特的奶凶感，髮型基本上建議以可以拉長臉長的長髮，會有更好的修飾效果。

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▲Jennie（圖／IG@jennierubyjane）

1、3、4、6、7→心型臉

代表明星：申敏兒、TWICE Sana

臉長偏短、但是有比較多稜角的臉型，像是顴骨、下顎角線條都比較突出，笑的時候也會有比較明顯的顴骨線條，這種臉型就是心型臉，心型臉是一款非常有魅力的臉型，看起來相當高級知性，髮型上建議可以搭配長瀏海、修飾顴骨或是下顎的線條，讓臉型更加順暢。

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▲申敏兒（圖／IG@ament_official）

1、3、4、6→倒三角臉

代表明星：韓韶禧

臉型整體偏短瘦，雖然顴骨及下顎稍微突出，但是從正面看其實不太明顯，這種臉型就是倒三角臉型，韓韶禧就是這種臉型，這種臉型的優點是看起來非常纖瘦，但是也相對容易看起來頭重腳輕，建議可以在髮尾燙出捲度增加份量感，修飾整個臉型比例。

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▲韓韶禧（圖／IG@xeesoxee）

1、2、3、8→六角形臉

代表明星：韓孝周

有明顯的顴骨及下顎角線條，但是笑起來時卻有著圓潤的顴骨線條，這種臉型就是六角形臉、也是韓國正統的美人臉型，六角形臉基本上不挑髮型，給人一種氣質、優雅大氣的感覺，像是韓孝周就是這種臉型！

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▲韓孝周（圖／IG@hanhyojoo222）

2、8→方形臉

代表明星：金泰梨

如果從正面就可以看到明顯的下顎角、就是方形臉，方型臉指的是臉的形狀、不是大小，所以不是方型臉就是大餅臉，相反，方型臉給人一種大氣穩重、是高級臉的象徵！像是以電影《下女的誘惑》、韓劇《陽光先生》受到矚目的金泰梨就是這種高級臉，搭配落在下顎的捲度若有似無的修飾、更加撫媚有女人味。

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▲金泰梨（圖／IG@management_mmm）

1、3、4、8→側方三角臉

代表明星：Krystal

有明顯的顴骨線條，且笑的時候顴骨突出，從正面看雖然不會看到明顯的下顎，但從側面可以看到清晰的下顎線，這種臉型就是側方三角臉，是一款很有高冷氛圍的臉型，像是Krystal就是代表！這種臉型一定要特別注意修飾下顎，可以燙出波浪捲，不僅更加有女人味、也可以很好的弱化臉部過於銳利的稜角感。

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▲Krystal（圖／IG@vousmevoyez）

9→鵝蛋臉

代表明星：潤娥、宋智孝

不僅沒有明顯的顴骨線條，三庭比例更是近乎1:1:1，這種臉型就是連整形醫生也讚嘆的完美鵝蛋臉，像是潤娥、宋智孝就是這種臉型，基本上不挑髮型，從長髮、中短髮到極短髮，有這種臉型真的是隨便一款髮型都很適合。

選對髮型堪比整形！髮型師「臉型選髮型」範本，孫藝珍、韓韶禧選錯髮型一樣超雷

▲潤娥（圖／IG@limyoona__official）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 髮型, 臉型

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