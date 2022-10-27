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Dior香氛世家10小香閃耀星辰組合美炸、LE LABO經典5小香每一支都好聞

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記者李薇／台北報導

年末又是送禮的季節，不只是可以照顧親朋好友，很多限量的單品自己買來收藏也很有意義，以下就盤點眾多香氛品牌推出的限量禮盒，療癒味道不僅可以讓人沉浸在香氛的世界，連包裝都別具心裁，用完之後還可以當作小物收納的容器，相當別緻。

＃Dior 香氛世家


1.2022精巧奢華香氛組，售價7500元

▲dior,jo malone,倒數月曆。（圖／品牌提供）

Dior最頂級的香氛世家系列，在聖誕節推出各種組合單品，其中，精巧奢華香氛組嚴選了10瓶最熱賣的香氣，製作成縮小版香水，讓人一次可以珍藏10種不同味道、不同個性的香調，連包裝盒身都是以今年「閃耀星辰」主題圖騰設計，美到讓人驚艷。

2.2022蒙田30香氛蠟燭典藏禮盒，售價14500元

▲dior,jo malone,倒數月曆。（圖／品牌提供）

Dior今年把經典的蒙田30作為主軸，推出多項具有聖誕氛圍的單品，這次推出的香氛蠟燭禮盒，裡面竟然有3顆純手工製作的編織工藝擴香吊飾，是品牌從未出現過的單品，運用54根薰衣草莖手工編織而成，可以掛在衣櫥、聖誕樹上、珠寶盒裡面，讓它散發自然的薰衣草香氣，也可以噴上喜歡的香水，當作擴香包，別緻精巧。

＃LE LABO

1.2022 探險收藏淡香精組合套裝，售價4200元

▲Dior,嬌蘭,LE LABO,Carrière Frères,香氛,香水,香氛蠟燭,乳液,保養。（圖／品牌提供）

深受很多年輕人喜愛的LE LABO，在聖誕節推出2022探險收藏淡香精組合套裝，把旗下非常經典的Another 13、佛手柑22、玫瑰31、檀香33、末茶26、黑茶29特地用5ml的容量呈現，裝進牛皮紙盒，還可以打印個人識別的名字，就像是一份專屬禮物，溫潤又具有質感，也很適合初入LE LABO的新手，用更親切的價格，擁有多款人氣香味。

2.迷你水泥香氛蠟燭組合套裝，售價3400元

▲Dior,嬌蘭,LE LABO,Carrière Frères,香氛,香水,香氛蠟燭,乳液,保養。（圖／品牌提供）

LE LABO之所以會受到歡迎，不只是在香氛調配上用心，連香氛蠟燭都很有自己的個性跟想法，這次聖誕限量系列，在緬因州以回收的岩石粉末製成，雕刻上香調的名稱、容量，並用手工注入蠟油，每一顆都是在美國製作，並且選用了品牌廣受歡迎的檀香26作為主香調，僅在台北松菸形象店限定販售。

＃嬌蘭 藝術沙龍

1.L'Art du Geste 手部與身體潤膚乳液，售價4280元

▲Dior,嬌蘭,LE LABO,Carrière Frères,香氛,香水,香氛蠟燭,乳液,保養。（圖／品牌提供）

嬌蘭旗下頂級的藝術沙龍系列在2019年8月正式進入台灣，就受到很多香迷關注，這次針對聖誕氛圍推出全新的手部與身體潤膚乳液，有迷夜橙花、親愛的玫瑰和綠野悸動3種香氣可以選擇，輕盈細緻的乳液能夠讓肌膚感受到潤澤卻不黏膩，300ml的玻璃瓶身是由Pochet du Courval精心製作，可以用補充的方式持續使用，愛護地球。

＃Carrière Frères

1.西伯利亞松柏系列香氛蠟燭，售價3850元

▲Dior,嬌蘭,LE LABO,Carrière Frères,香氛,香水,香氛蠟燭,乳液,保養。（圖／品牌提供）

來自法國百年香氛品牌Carrière Frères在聖誕節推出2022節慶款單品，以西伯利亞松柏為主角，搭配冬季玫瑰、煙燻木或薑糖，專屬於冬季的元素，讓香氛蠟燭散發出獨一無二的氣味，100%植物蠟製作的蠟油，點燃也能安心嗅聞，包裝上面也運用不同標籤，描繪出細緻的花卉圖騰，讓人一眼就能夠辨識。

關鍵字：

Dior, 嬌蘭, LE LABO, Carrière Frères, 香氛, 香水, 香氛蠟燭, 乳液, 保養

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