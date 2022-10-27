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有狂！「霸味薑母鴨」推啤酒　爽搭火鍋台味十足

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▲冬季限定啤酒。（圖／各業者提供）

▲霸味薑母鴨首次推出冬季限定啤酒。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

又即將來到吃火鍋的季節了，創意開發品牌SUNFRIEND MOUTH跟薑母鴨及羊肉爐老字號「霸味」，今年冬天聯名推出「霸味拉格啤酒」，鮮紅瓶身呼應霸味同色招牌，光看就有一股「狂味」，而且與該品牌一樣都是冬季限定，該啤酒還是烏克蘭生產，是不是所有熱門話題都搭上啦！

▲冬季限定啤酒。（圖／各業者提供）

在台灣知名的霸味薑母鴨，今年冬天首度推出自有品牌啤酒「霸味拉格」，採用烏克蘭當地新鮮原料，不混入進口啤酒花，強調幾乎無苦感的淡爽酒感，冰冰涼涼爽口解膩，還能襯托霸味熬製的滋補湯頭，全於烏克蘭產製，話題十足，目前已於全台霸味薑母鴨、霸味羊肉爐門市限定販售，單瓶售價79元。

「霸味拉格啤酒」由Obolon酒廠釀製，瓶身以搶眼大紅底色，搭配大大的經典霸味Logo，雖然是進口貨卻是台灣十足。拉格啤酒以底層低溫發酵釀造，具有綿密泡沫，倒入杯中可看到金黃色澤，有別於其他外國啤酒的濃厚酒感，霸味拉格啤酒降低苦感，調整成更適合台灣人味蕾的冷冽順口，有種清新氣息，搭配炭火陶鍋滾沸的的薑母鴨和羊肉爐特別適合。

▲冬季限定啤酒。（圖／各業者提供）

呼應德國慕尼黑啤酒節，台灣啤酒品牌金車柏克金，以遵循慕尼黑啤酒節主題啤酒的傳統釀製法，推出期間限定「十月慶典啤酒 (Oktoberfestbier)」，採用底層低溫發酵，釀造深金色的清澈拉格酒體，透出濃郁麵包與穀物風味，香甜麥芽氣息與細緻啤酒花香平衡絕佳，滑順與尾韻純淨的口感，近期也在台上市，酒精濃度5.6%，每瓶500ml售價68元。

▲冬季限定啤酒。（圖／各業者提供）

台劇《茶金》掀起一股茶旋風，金色三麥近期推出「紅烏龍茶啤」新口味，使用來自台東鹿野「允芳茶園」原片茶葉，並且選擇等級較高的非商業用茶，另將「冷泡香、熱泡濃」的萃茶密技運用至啤酒工藝，以雙重萃茶法分次投入紅烏龍茶湯，還原紅烏龍茶獨特的熟果香氣及醇厚茶感，口感具飽滿果香，同時兼具紅茶的濃郁和烏龍茶的甘醇特色，單瓶售價125元。

▲冬季限定啤酒。（圖／各業者提供）

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