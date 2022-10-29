特搜8款韓星愛穿球鞋　孔曉振選NB 993當「婚紗鞋」氛圍感爆棚

文／美人圈

大家是不是也跟小編一樣，每次看到韓星同款就腦波弱，今天更要為大家特搜8款韓星愛用球鞋，球鞋不只可正式、可休閒，甚至孔曉振還把「這款」拿來當作婚鞋，想和孫藝真、宋慧喬等等女神們Get同款球鞋，就快來看看以下的「2022韓星同款球鞋推薦」吧~

2022韓星同款球鞋推薦

孔曉振－New Balance 993

孔曉振前陣子驚喜曝光婚紗照，只見歐膩赤腳穿著白紗，搭配紅色襪子和球鞋，營造出隨性又浪漫的氛圍，真的是甜度爆棚，這張照片一Po出更是讓球鞋詢問度破表，原來它就是New Balance 993，經典的元祖灰配色，外型延續992 的經典設計，搭載優越的避震技術與耐磨橡膠大底，整雙鞋面還使用麂皮、網布、皮革交疊在鞋舌、後跟加入993與U.S.A字樣，在復古與現代之間取得完美平衡，是一款男生、女生都能輕鬆駕馭的百搭鞋款。

▲New Balance MADE US 993 Core女款，NT$7,980（圖／IG@rovvxhyo、New Balance）

▲孔曉振曝光婚紗照的球鞋正是New Balance 993（圖／IG@rovvxhyo、@momentum.tw）

Jennie－adidas Originals FORUM LUXE LOW球鞋

地表最強帶貨王Jennie，每次穿什麼、用什麼都是話題滿滿，私下她最愛的正是adidas Originals FORUM LUXE LOW系列球鞋，這雙球採用頂級皮革鞋面和壓紋Originals Logo設計，簡約又不失格調，無論是搭配牛仔褲或裙子都萬無一失，看到人間香奈兒著用又更想讓人入手啦~

▲adidas Originals FORUM LUXE LOW（女生鞋款），NT$4,290（圖／IG@jennierubyjane、adidas）

▲Jennie私服搭adidas Originals球鞋。（圖／IG@jennierubyjane）

孫藝真－Stella McCartney Loop Faux-leather Ombré球鞋

孫藝真和玄彬的世紀婚禮可說是近年來的娛樂圈盛事之一，過不久兩人也馬上飛到美國享受蜜月假期，而漂亮姊姊當時準備登機穿的球鞋正是來自英國品牌Stella McCartney家的Loop Faux-leather Ombré球鞋，奶油白鞋身、內增高設計可以顯瘦，再點綴上五彩繽紛的鞋帶，根本是史上最「甜」蜜月鞋啊~重點是還非常舒適好穿，很適合長途旅遊時的穿搭呢！

▲Stella McCartney Loop Faux-leather Ombré球鞋，約NT$13,400（圖／Naver@gom.blog、FARFETCH）

宋慧喬－Autry LS33 白色球鞋

宋慧喬先前準備飛往巴黎出席珠寶品牌Chaumet的活動，以一襲輕鬆的黑色襯衫式長版外套＋牛仔褲，搭配上來自美國品牌Autry的「LS33小白鞋」，展現輕鬆俐落的穿搭風格，這雙不只喬妹愛穿，就連天團BTS也曾著用，可說是韓星最愛小白鞋~

▲Autry LS33球鞋，約NT$5,000（圖／Money S、Suppa）

潤娥－NIKE DUNK LOW Grey Fog灰白球鞋

不只在機場，練舞室也可以是韓星們的伸展台！潤娥前陣子就在IG曬出和俞利的合照，兩人一同穿上NIKE DUNK LOW Grey Fog球鞋，展現姊妹情誼，以白色作為基調，點綴低飽和度的淺灰色，呈現低調又不失亮點的風格，特別適合近年來最流行的athflow style穿搭風格~

▲NIKE DUNK LOW Grey Fog灰白球鞋，約NT$7,900（圖／IG@yoona__lim、NIKE）

Joy－Converse Chuck 70 Crafted Stripe長筒帆布鞋

新一代國民初戀Joy擁有清新甜美的外表，IG上Po出的一張張美照，根本是穿搭教科書！以簡單的白T，搭配小熊圖騰短裙，加上Converse Chuck 70長筒帆布鞋，不需要高端品牌的加持，就能穿出時下最流行的Y2K風格。

▲Converse Chuck 70 Crafted Stripe，約NT$2,700（圖／IG@_imyour_joy、Converse）

張員瑛－New Balance X Miu Miu 574

Miu Miu 2022年春夏秀場上搶先曝光的聯名鞋款，New Balance X Miu Miu兩大夢幻聯名，保留New Balance 574復古輪廓，結合解構主義以及Miu Miu美學設計，整個鞋款宛如精品般精緻！身為Miu Miu品牌大使的張員瑛，不只出席活動，就連私底下也是這雙鞋的忠實粉絲，一身深咖色西裝與奶茶色NB搭配的相當有個性，展現可鹽可甜的率性魅力。

▲New Balance X Miu Miu 574 奶茶色球鞋，NT$32,000（圖／IG@for_everyoung10、bagaholicboy.com）

朴恩斌－MLB Big Ball Chunky Mask休閒鞋

因為《非常律師禹英禑》聲勢爆漲的朴恩斌御用鞋款是這雙！韓國品牌MLB Korea的休閒鞋，Big Ball Chunky Mask有點像是老爹鞋的升級版，加入獨特簍空設計以及奶油白配色，顯得更加清爽，出國旅遊購物或長時間搭機穿上它，根本是時髦與實用度一把抓。

▲MLB Big Ball Chunky Mask休閒鞋，NT$2,790（圖／ppomppu.co.kr、MLB Korea）

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