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Angelababy空空賞！身體搓澡也搓不出死皮的「白皙秘訣」在此

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記者李薇／台北報導　圖／angelababyct IG

藝人Angelababy（楊穎）混血的五官，加上姣好的身材，擁有許多粉絲喜愛，最近她也錄製個人的Vlog，分享自己用到空瓶的愛用美妝小物，不管是平價還是頂級的單品，通通都有，她也透露肌膚白皙、搓不出死皮的秘訣，就是靠兩樣小物。

▲Angelababy,楊穎,Crest,巴黎卡詩,Aveeno,艾惟諾,SABON,嬌蘭,Diptyque。（圖／angelababyct IG）

＃Crest 牙膏

來自美國的Crest主打美白牙膏，Angelababy愛用到整條都已經扁掉，「我喜歡它的味道，還有刷起來的口感，挺好的」。

＃華熙生物 三森萬物玻尿酸蓬鬆控油洗髮精

「這個是我發現特別好用又很實惠的東西，洗完以後，頭髮不油」，Angelababy認為自己是蠻容易出油的髮質，用了這個之後，確實髮絲比較蓬鬆、清爽。

＃巴黎卡詩 黑鑽極萃逆時髮浴

這一瓶以洗髮精來說，巴黎卡詩的黑鑽系列算是相當頂級的產品，不只是可以針對髮絲起到潔淨的功能，更可以把頭皮也清潔乾淨，算是首度把頭皮當作臉部肌膚呵護的產品。

▲Angelababy,楊穎,Crest,巴黎卡詩,Aveeno,艾惟諾,SABON,嬌蘭,Diptyque。（圖／angelababyct IG）

＃Aveeno艾惟諾 嬰兒燕麥益敏潔膚乳

Angelababy會用比較低敏、低刺激的嬰兒燕麥益敏潔膚乳清潔身體，無香精、無色素、無酒精、無皂鹼，對肌膚做到比較溫和的清潔，同時也是呵護保養肌膚的第一步，愛用到已經用完兩瓶。

＃SABON 身體磨砂膏＋無印良品 沐浴刷

Angelababy說，這款身體磨砂膏比較油，去完身體角質之後，用水沖乾淨還是會有油脂在肌膚上，可以直接用毛巾擦掉水分即可，身體就會很潤，不會乾燥，除了塗抹關節之外，她還會搭配無印良品的沐浴刷，兩種加強身體去角質，覺得特別「痠爽」（不建議敏感肌膚這樣做），連去搓澡也搓不出死皮。

▲Angelababy,楊穎,Crest,巴黎卡詩,Aveeno,艾惟諾,SABON,嬌蘭,Diptyque。（圖／angelababyct IG）

＃嬌蘭 氧生蘭花精露

Angelababy已經用光光兩瓶的頂級氧生蘭花精露，她說，「我主要是喜歡它的香味，然後它也很潤」，不像是有些化妝水用起來太過清爽，難怪用完又繼續回購。

＃Diptyque 彩色香氛蠟燭－紅色晚香玉

身為女生怎麼可以不愛香香的單品，Angelababy特別喜歡Diptyque的這一顆紅色晚香玉，因為它是限量版，賣完就沒有，而她光是這味道，就有至少有4顆一模一樣的，喜愛程度可見一斑。

▲Angelababy,楊穎,Crest,巴黎卡詩,Aveeno,艾惟諾,SABON,嬌蘭,Diptyque。（圖／angelababyct IG）

關鍵字：

Angelababy, 楊穎, Crest, 巴黎卡詩, Aveeno, 艾惟諾, SABON, 嬌蘭, Diptyque

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