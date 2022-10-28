一窺3款經典時裝設計！Chanel斜紋軟呢的浪漫、YSL菸裝引領新風潮

實習記者黃麗頻／綜合報導

時裝變化萬千，每一季的設計都讓人看的眼花撩亂，但有些卻是經典不敗，從香奈兒（Chanel）的靈魂「斜紋軟呢套裝」，到Saint Laurent的吸菸裝，再到Christian Dior的New look，每個設計都是時代的印記，一起來看看這些傳奇之作的背後，究竟有什麼樣的故事吧！

Chanel Tweed 斜紋軟呢套裝

老佛爺卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）曾說：「有些東西永遠不會過時，那就是：牛仔褲、白色T恤和一件Chanel外套。」講到服裝史上的經典設計，香奈兒女士Gabrielle Chanel（嘉柏麗香奈兒）不僅奠定女性時裝基礎，更創造黑色永恆經典。不僅如此，沒有一個品牌能像Chanel一樣，能夠用一種布料來作為代名詞，「Tweed 斜紋軟呢」著實地代表著Chanel的精神，無疑是品牌精髓之一。所謂的斜紋軟呢，源自於蘇格蘭與愛爾蘭，是採用粗梳羊毛製成的一種耐磨的面料，因為特殊的織法，讓這個材質擁有良好的防風及禦寒效果，成為早期英國紳士們在外出狩獵和參加戶外活動時的標配。

即便終生未踏入婚姻，香奈兒女士的愛情故事仍舊廣為人知。1920年代，她與當時的愛人－西敏公爵（Duke of Westminster）至蘇格蘭旅行，當時公爵身上的斜紋軟呢獵裝激發她的靈感，熱愛冒險的香奈兒女士，於是將這種傳統男裝材質進行加工，設計出第一套永垂不朽的經典套裝。這件獨特又充滿故事性的外套，不僅代表香奈兒女士對於愛情的祝福，更代表著當時社會女性追求身體自主的渴望。

儘管1920年代初期，香奈兒女士便有了這件外套的構想，但直到1954年，她才首度將「斜紋軟呢」的材質運用到女式套裝上，隨著戰爭結束，女性的地位也有所改變，與過往強調身形、胸線的服裝不同，斜紋軟呢套裝改為活動性高的設計以及添加口袋提升實用性，利用俐落的線條打造出率性、獨立的形象，香奈兒女士希望用此設計讓女性感到更具力量、追求自由奔放的身體自主，她曾這麼希望：「讓女人無需再被服裝限制自己的態度或舉止。」

斜紋軟呢就此成為Chanel的基礎元素，從老佛爺到現任創意總監維吉妮維婭（Virginie Viard），總能在各式大秀中看到「斜紋軟呢」的身影，Virginie Viard曾說道：「沒有比穿上愛人的衣服更性感的事了。」在Chanel 2022秋冬大秀中，Virginie Viard透過一系列服裝、配件與包款，向品牌經典布料「斜紋軟呢」致敬，直至現今，斜紋軟呢外套仍深受大眾的喜愛，儼然成為Chanel永恆傳承的風格，如同Virginie Viard所說的：「我對斜紋軟呢情有獨鍾，它是我構思香奈兒作品不可或缺的元素。」

Saint Laurent Le smoking（菸裝）

1966年，Yves Saint Laurent先生為女人設計第一套黑西裝「Le Smoking」（菸裝），更是史上第一個具有墊肩的西外套裝，Le Smoking將男裝元素作為基底，以白襯衫、黑色套裝、領帶和毛呢禮帽為主角，為女性開創率性、雌雄同體的風格，建構出「女性力量」的模板，顛覆整個21世紀的時尚觀，更影響服裝史後續的發展。儘管Le smoking一推出便受到評論家們的抨擊，許多人認為，Yves Saint Laurent只是為了取悅「年輕人」，更有人說這套設計「過時又粗糙」。

這套服裝卻深受女星和名媛們的喜愛，在那個女權精神展露頭角的年代，Le smoking的出現，無疑是為渴望平等自由的女性打了一劑強心針，然而，在那個年代，女性穿著褲裝依然不被社會接受，據記載，紐約名媛NanKempner曾因為穿上Le Smoking套裝，被餐廳拒之門外，而她便在現場脫下長褲，把西裝外套當洋裝穿，自信又帥氣地走進餐廳。

1975年，時尚攝影大師Helmut Newton為法國版《Vogue》拍攝照片，其中一張模特兒手叼著菸、神色無光的站在巷弄裡，一襲帥氣裝扮正是「Le smoking」，慵懶的率性感成功呈現出吸菸裝的精髓，這張照片也成為經典之作，更成功開啟Le smoking的傳奇之路。

Le smoking的問世，成功模糊了男人和女人之間的界限，它賦予女性權力，讓她們能選擇穿通常由有影響力和權力的男性穿的衣服，西裝不再只是男人的專利，裙子亦不是女人的代表，經歲月變遷，Le smoking越發乾淨俐落，在2002年Yves Saint Laurent先生的告別高訂秀中，重現了誕生近40年的經典時裝，沒有過多的點綴，線條簡約舒適，展現出女性亦柔亦剛的一面，為他的時尚生涯畫下完美的句點。

誕生至今，Le smoking就像是Saint Laurent品牌設計師的必修課，從Heidi Slimane到Anthony Vaccarello，每位設計師都嘗試顛覆過去，做出屬於自己風格的Le smoking，不變的是每季秀場靈魂裡，勾勒的輪廓依然是Le smoking的精髓「女性力量」。

Christian Dior New look（新風潮）

二戰末期，女性服飾呈現大解放，儘管如此，經歷戰火之後，當時的社會進入了「厭世代」，連同時尚圈也一片死寂，直到1947年， Christian Dior先生發佈首個名為「Corlloe Line」的Haute Couture時裝系列，充滿各種新異設計，柔美的圓肩剪裁、典雅的收緊腰部剪影以及優美的A字裙，創造出女性優美曲線身段，為戰後烏雲密佈的巴黎，帶來一絲詩情畫意的浪漫天空，該系列更被當年美國《Harper's Bazaar》的主編Carmel Snow冠上「The New Look」的美譽。

「The New Look」讓Dior成為新興時尚代表，不過該系列設計也再次囚禁了女性的身軀，一生都在追求女性平權的香奈兒女士，就曾做出批判，她直指「Dior讓時尚回到了形式至上主義，讓女性退步。」也因為不符合當時的社會風氣，遭到中產階級的人們抨擊，他們認為，「New Look」的誕生是浪費社會資源，更走上街頭抗議。

儘管如此New Look系列仍廣受明星、貴族們的喜愛，與此同時，民間也出現仿冒版的New Look，也因為仿品的出現成功拯救該系列的名聲，不只上流社會能有「New Look」，一般人也有資格擁有，該系列為黯淡無光的社會注入一股樂觀氛圍，更將女人塑造成一朵嬌豔綻放的花朵，打造烏托邦般的美好浪漫。

New Look系列的設計概念拉開了時裝設計史的新紀元，在1950年代之後的十年裡，成為代表性的單品。就這樣的「New Look」成為Dior品牌標誌性的設計發想，歷代的設計師依然將這種精神延續下去，New Look是一場永不止步的革命，更是品牌最不可缺少的傳奇精髓。

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