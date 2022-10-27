熱賣350萬支的「萬用膏之王」是它！從0歲用到100歲都行的跨世代保養

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

肌膚敏感缺水的時候，最需要「萬用膏」之類的單品，透過小小一瓶收納在包包裡面，輕輕鬆鬆就可以解決肌膚乾癢，瞬間滋潤保濕，以下就盤點幾瓶能夠多功能使用的單品，不管是年輕小姐還是媽媽都很需要一罐在手，應付肌膚各種狀況。

＃理膚寶水 B5+全面修復霜，100ml、售價880元

這一瓶B5+全面修復霜可以說是不少人從小用到大的保濕聖品，台韓熱銷350萬支，2022年進行全面升級，新添加「三重益生精粹」可以幫助肌膚微生態平衡，經典的5%維生素原B5能夠快速修護肌膚，舒緩乾燥不適，從0歲到100歲都可以使用的萬用膏，當然是居家常備品。品牌也從即日起至30日止，於台北信義威秀廣場舉辦肌膚健檢快閃店，不僅可以體驗到全新商品，做肌膚檢測還能拿禮物，當然要去！

＃LE LABO 多用途香膏，25g、售價750元

店門外總是有許多香迷大排長龍的LE LABO，將理容系列推出全新的多用途香膏，是一款充滿復古風情卻又有著現代化質感的單品，裡面純植物萃取成分，是由乳木果油、芒果籽油及燭果油製成，直接塗抹肌膚作為香膏、保濕霜、鬍後霜都行，小小一瓶，清新冷冽的香氣，男女都適用。

＃肌本職 青黛萬用修復霜，30ml、售價450元

台灣獨創以中醫師共同研發的中醫醫美品牌肌本職，在最近推出全新青黛萬用修復霜，運用「中醫聖草」青黛精萃・靛玉紅的成分，搭配維他命原B5、神經醯胺、積雪草苷等常見修護成分，可以幫助肌膚層層潤澤，舒緩泛紅、乾燥的狀況。