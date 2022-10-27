fb ig video ETtoday search mobile

400坪台隆手創館全台最大店明年登場　換掉20年LOGO秀新形象

>

▲台隆手創館。（圖／業者提供）

▲台隆手創館幾年前才改英文名為「TOKYU HANDS」與日本同步，現又因日方換老闆再換新LOGO形象。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著日本TOKYU HANDS走入歷史，近日已關閉部分門店改裝新LOGO之際，台灣已經營20年的台隆手創館，強調合作關係不變，並也預計逐漸汰換門市新LOGO，以全新的「質感生活+」元素出發，表示會引進更多獨家、高品質的商品品項，而明年初位於台中三井lalaport將開幕的400坪旗艦店，會有更不一樣的購物體驗，意味著隨LOGO更新，產品跟銷售元素將更「升級」。

日本東急手創館近年受到網購與疫情衝擊，業績惡化，母公司宣佈出售，由日本大型連鎖居家生活百貨CAINZ接手，收購金額未對外公布，在今年3月底已正式將東急手創館收編成旗下子公司，近期已經開始關閉部分門店進行LOGO改裝，讓1976年成立的東急手創館邁入新的時代。

CAINZ的Home Center在全日本擁有超過220家分店，其特色在於大量推出的獨家商品與自有設計，且良好的質感也獲得許多消費者青睞，一年營業額超過4800億日圓，折合約新台幣1040億元。

而台隆集團代理手創館在台灣經營「台隆手創館」逾20年，針對日本原廠「換頭家」也表示會持續代理，在台經營情況不變，但台灣現有的10家分店、以及明年初將開幕的三井lalaport旗艦店，將會換上新LOGO，並會以更高質感的方向選擇新品，LOGO預計在2024年3月全數更換完成。

▲台隆企集團副總經理黃威廉,台隆手創館。（圖／記者蔡惠如攝）

▲台隆工業股份有限公司副總經理黃威廉與台隆手創館新LOGO合影，強調之後店內商品會更多元、更特別。

台隆工業股份有限公司副總經理黃威廉表示，已與CAINZ延續台灣市場手創館代理權，CAINZ是日本第一大HOME CENTER（大型連鎖居家生活百貨），自行企劃研發的商品高達1萬3千個品項以上，品類眾多，且設計與功能十分符合消費者需求，還與各大品牌聯名合作，預計新的合作契機，也可為台灣台隆手創館引進更多機能性與獨家款式的商品，消費者也能有更多選擇。

黃威廉補充，台隆手創館的線上銷售，在疫情期間成長達10倍以上，已佔全部業績的20%，並開發不少年輕客群，且透過4成的商品與實體店做區隔，加上不定時推出優惠，讓實體店的客人也會到線上做購買，目前官方平台有1萬多個品項，客單可達到2,000元至2,500元，還很有發展性。

而明年初全台最大的400坪台中lalaport分店將登場，屆時會亮相新的LOGO視覺，與日本同步，而台灣中文名稱不變，最新旗艦店將強化「體驗」元素，將商品依照類別設置不同體驗區，讓消費者不僅去「買」東西，還能「玩」商品，期望將進店停留時間拉長到30分鐘，可更能想像商品在使用時的氛圍，另線上購物在明年也會推出新點數機制，針對VIP客戶經營更深化。

▲台隆手創館新LOGO。（圖／台隆提供）

▲新LOGO維持以往的綠白配色，以更為直覺的漢字「手」作為象徵，與英文名HANDS相呼應。

另一日系居家品牌無印良品，也積極拓展旗艦大店，繼台北美麗華、高雄岡山之後，預計在明年將進駐微風松高開設最新旗艦店，店內空間廣達650坪，已經超越美麗華的600坪，成為北台最大店。

▲無印良品高雄岡山店宣佈開幕日。（圖／業者提供）

▲無印良品目前在台最大旗艦店為高雄岡山，今年8月開幕吸引不少在地客，650坪微風松高開幕後將成為北台灣最大店。（圖／業者提供）

無印良品在今年1月底，於台北美麗華開設台灣首間旗艦店，面積廣達600坪，而今年8月於高雄岡山第二間旗艦店也登場，近期消息則是前進信義計畫區，進駐微風松高開設最新旗艦店，據悉旗艦店將與運動服飾品牌lululemon，平分之前NBA的店舖位置，賣場面積多達650坪，超越美麗華成為北台最大店，預計明年第二季正式開幕。

關鍵字：

台隆手創館, 新LOGO, 台中三井, lalaport, 旗艦店

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

Rosé和愛犬一起戴TIFFANY好甜蜜

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

SAINT LAURENT沙漠辦秀植入金屬環

5種護髮水果養出亮麗髮絲

5種護髮水果養出亮麗髮絲

王心凌愛用的5款防曬品大公開

王心凌愛用的5款防曬品大公開

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

Krystal帶貨小Ｑ包藏浪漫故事

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

48歲貝嫂度假放送筆直美腿

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

貝克漢戴的帝舵表10萬元有找

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

下午昏昏欲睡？2動作恢復精神

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

鄭容和用勞力士金錶搭出夏威夷風

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

LOEWE爆款開箱！枕頭Goya壓下會回彈

ET Fashion

推薦閱讀

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

好準！第一眼看到什麼動物？秒測你的「真實人格」

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

摩羯才排第二！網揭「心機重星座排行榜」，冠軍跌破眼鏡

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

「最不擅長拒絕」星座Top 3 ！　第一名人緣好，沒藉口只能點頭答應

劉亦菲透視禮服「花瓣遮胸」仙氣爆棚！　罕曬破尺度深V辣翻 有效改善便秘的4個小妙招！日本名醫教「趴10分鐘」清宿便 新光三越信義周年慶iPhone狂賣1500支　內行買法大公開 秦嵐「43歲真實身材狀態」太狂了！　極貼身禮服曬零贅肉S曲線 猜不出實際年紀！55歲牛爾老師首度公開「凍齡好習慣」 NIKE「官網快閃特賣」超殺5折、球鞋現省2千元！　adidas優惠同步開跑 秀智靠身材完美駕馭災難羽絨衣　全智賢穿平價服裝用顏值撐氣場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面