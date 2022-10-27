400坪台隆手創館全台最大店明年登場　換掉20年LOGO秀新形象

▲台隆手創館幾年前才改英文名為「TOKYU HANDS」與日本同步，現又因日方換老闆再換新LOGO形象。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著日本TOKYU HANDS走入歷史，近日已關閉部分門店改裝新LOGO之際，台灣已經營20年的台隆手創館，強調合作關係不變，並也預計逐漸汰換門市新LOGO，以全新的「質感生活+」元素出發，表示會引進更多獨家、高品質的商品品項，而明年初位於台中三井lalaport將開幕的400坪旗艦店，會有更不一樣的購物體驗，意味著隨LOGO更新，產品跟銷售元素將更「升級」。

日本東急手創館近年受到網購與疫情衝擊，業績惡化，母公司宣佈出售，由日本大型連鎖居家生活百貨CAINZ接手，收購金額未對外公布，在今年3月底已正式將東急手創館收編成旗下子公司，近期已經開始關閉部分門店進行LOGO改裝，讓1976年成立的東急手創館邁入新的時代。

CAINZ的Home Center在全日本擁有超過220家分店，其特色在於大量推出的獨家商品與自有設計，且良好的質感也獲得許多消費者青睞，一年營業額超過4800億日圓，折合約新台幣1040億元。

而台隆集團代理手創館在台灣經營「台隆手創館」逾20年，針對日本原廠「換頭家」也表示會持續代理，在台經營情況不變，但台灣現有的10家分店、以及明年初將開幕的三井lalaport旗艦店，將會換上新LOGO，並會以更高質感的方向選擇新品，LOGO預計在2024年3月全數更換完成。

▲台隆工業股份有限公司副總經理黃威廉與台隆手創館新LOGO合影，強調之後店內商品會更多元、更特別。

台隆工業股份有限公司副總經理黃威廉表示，已與CAINZ延續台灣市場手創館代理權，CAINZ是日本第一大HOME CENTER（大型連鎖居家生活百貨），自行企劃研發的商品高達1萬3千個品項以上，品類眾多，且設計與功能十分符合消費者需求，還與各大品牌聯名合作，預計新的合作契機，也可為台灣台隆手創館引進更多機能性與獨家款式的商品，消費者也能有更多選擇。

黃威廉補充，台隆手創館的線上銷售，在疫情期間成長達10倍以上，已佔全部業績的20%，並開發不少年輕客群，且透過4成的商品與實體店做區隔，加上不定時推出優惠，讓實體店的客人也會到線上做購買，目前官方平台有1萬多個品項，客單可達到2,000元至2,500元，還很有發展性。

而明年初全台最大的400坪台中lalaport分店將登場，屆時會亮相新的LOGO視覺，與日本同步，而台灣中文名稱不變，最新旗艦店將強化「體驗」元素，將商品依照類別設置不同體驗區，讓消費者不僅去「買」東西，還能「玩」商品，期望將進店停留時間拉長到30分鐘，可更能想像商品在使用時的氛圍，另線上購物在明年也會推出新點數機制，針對VIP客戶經營更深化。

▲新LOGO維持以往的綠白配色，以更為直覺的漢字「手」作為象徵，與英文名HANDS相呼應。

另一日系居家品牌無印良品，也積極拓展旗艦大店，繼台北美麗華、高雄岡山之後，預計在明年將進駐微風松高開設最新旗艦店，店內空間廣達650坪，已經超越美麗華的600坪，成為北台最大店。

▲無印良品目前在台最大旗艦店為高雄岡山，今年8月開幕吸引不少在地客，650坪微風松高開幕後將成為北台灣最大店。（圖／業者提供）

無印良品在今年1月底，於台北美麗華開設台灣首間旗艦店，面積廣達600坪，而今年8月於高雄岡山第二間旗艦店也登場，近期消息則是前進信義計畫區，進駐微風松高開設最新旗艦店，據悉旗艦店將與運動服飾品牌lululemon，平分之前NBA的店舖位置，賣場面積多達650坪，超越美麗華成為北台最大店，預計明年第二季正式開幕。