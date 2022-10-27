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揭開不老男神秘密！52歲古天樂「23：1斷食法」長年維持好狀態

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▲▼52歲古天樂好身材靠「23：1斷食法」 。（圖/翻攝自IG/kootinlok_louis）

▲古天樂52歲仍維持得不錯。（圖／翻攝自IG/kootinlok_louis）

記者曾怡嘉／綜合報導

52歲古天樂長年維持健壯體格，即便年紀增長也無損帥氣，營養師高敏敏分享，正是因為古天樂執行10年的「23：1斷食法」，幫助維持身形，但她也提醒長時間斷食可能容易養成泡芙人的體質，執行前必須先檢視自己的狀況，並非每個人的日常作息或身體狀態都能負擔。

▲▼古天樂斷食法 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

很多人好奇什麼是23：1斷食法？營養師高敏敏表示，簡單說就是一天只吃一餐，每天僅有1小時時間用餐，其他23小時則需空腹，當肚子餓時只能喝不含熱量的飲料，像是水或是無糖茶飲。

據了解，古天樂一日一餐斷食法約在傍晚6點左右進食，若遇到初一、十五的時候會茹素，高敏敏也提醒，雖然斷食法能有效維持身材，但這種斷食法不適合長期執行，需要有營養師做適時調整，也並非每個人的身體狀況負擔。

建議減重需求者執行前，需要了解自己是否適合，她也建議以下6種人不要輕易嘗試斷食，像是體重過輕者，營養不足容易暈眩、血糖過低；懷孕哺乳媽咪，需要充足營養，不適合空腹太久；兒童、青少年需要充足均衡營養；銀髮族也需要充分營養；治療癌症者，營養充足才能對抗病魔；糖尿病患者容易血糖過低和暈眩；飲食失調者必須先恢復正常飲食，胃功能不好也要特別注意；長期服藥者需與醫師討論是否適合。

若無上述問題，營養師高敏敏建議想執行23:1斷食法的朋友，可以自選用餐時段，建議每天固定時間，飲食以蛋白質、蔬菜、好油為主，少吃加工食品、油炸物、甜食等，避免碳水化合物和含糖飲料，因為這些食物會使胰島素水平上升和血糖水平不穩，導致飢餓感加重。

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關鍵字：

古天樂, 斷食法,

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