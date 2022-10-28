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不挨餓也能瘦！營養師曝9大「飽足感食物」　馬鈴薯也上榜

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▲▼ 減肥快吃！營養師曝9大飽足感食物。（圖／翻攝unsplash,IG）

▲營養師建議，減肥時可多吃飽足感高的食物。

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash

減肥時大家都知道要管住嘴、少吃一點，但是吃太少肚子餓的感覺好痛苦，沒過幾天就讓人想放棄，但其實只要選對吃的食物，提高飽腹感、減少飢餓感，吃飽也能瘦。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享飽足感較高的9大食物，很適合減肥人吃起來。

▲▼ 減肥快吃！營養師曝9大飽足感食物。（圖／翻攝unsplash,IG）

蕭瑋霖表示，當有飢餓感時，很多人會傾向選擇精緻、快速的食物來吃，但這樣做很可能會在無形中吃下過多熱量，反而造成飢餓感的惡性循環。而影響飢餓感的因素有很多，其中食物的選擇絕對是關鍵之一。像是應該有不少人都聽說過：甜食比較容易餓、蛋白質比較容易飽，蕭瑋霖指出這個說法是有道理的，不同類型食物有飽足感高低的差異。

根據1995年的研究（A Satiety Index of common foods），受試者攝取38種1000焦耳（約240大卡）的食物，在接下來3小時內，每15分鐘測量一次感受的飢餓感，以白麵包當作100%為標度，將個別食物的飽足感比較出來。其中飽足感程度較高的9種食物，依序分別為：馬鈴薯、魚類、粥（燕麥、飯）、橘子、蘋果、全麥麵、牛排、全麥麵包、雞蛋。

▲▼ 減肥快吃！營養師曝9大飽足感食物。（圖／翻攝unsplash,IG）

蕭瑋霖表示，透過不同食物營養素含量的差異，也可以做出以下5種簡單的比較。

＃比較食物重量

同熱量下，重量較重的食物，飽足感通常較高。

＃比較食物蛋白質

同熱量下，蛋白質較高的食物，看似飽足感都比較高。

▲▼ 減肥快吃！營養師曝9大飽足感食物。（圖／翻攝unsplash,IG）

＃比較食物脂肪

1.脂肪+蛋白質飽足感高，例如雞蛋、起司。

2.低脂飽足感也較高，例如魚肉、水果。

3.脂肪+糖，看似飽足感最差，像是蛋糕、甜甜圈。

＃比較碳水化合物

1.高碳水化合物，低脂飽足感高，例如水果、馬鈴薯。

2.低碳水化合物，高蛋白飽足感高，例如魚肉、牛排。

3.高碳水低蛋白的食物飽足感最差，例如蛋糕、點心。

＃比較膳食纖維

食物若膳食纖維量較高，通常飽足感較高，例如糙米飯的飽足感就高於白飯；全麥麵包高於白麵包。

▲▼ 減肥快吃！營養師曝9大飽足感食物。（圖／翻攝unsplash,IG）

因此，若是減肥、體重控制時，一定要避免攝取高醣、高脂又低蛋白的食物，這類型食物除了吃不飽外，營養密度太高，容易吃過量。建議可選擇低脂肉，如果喜歡吃碳水化合物，就選擇高碳水低脂肪的食物，像是馬鈴薯；或是高碳水高纖維的食物來吃，像是水果。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減重, 減脂, 飲食, 食物, 飽足感, 營養師

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