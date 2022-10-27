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謝金燕曬冰塊腹肌曝「2個月沒運動」　比莉全黑系挺愛牌VERSACE

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記者鮑璿安／台北報導

VERSACE台北101開幕派對今晚（27日）登場，邀請藝人比莉、謝金燕、ELLA陳嘉樺等藝人出席，比莉壓軸演繹全黑造型新裝，絲毫不掩飾自己是品牌粉絲，很常來逛店。而首次在台參加時尚活動的「姐姐」謝金燕，更以兩截中空裝放送出冰塊腹肌，與ELLA的乳膠緊身褲造型比美。

▲▼1027《Fall In Taipei With Versace》台北101開幕派對-比莉 。（圖／記者黃克翔攝）

▲比莉以全黑Versace造型壓軸登場，全為彰顯耳間與頸部的浮誇配飾 。（圖／記者黃克翔攝）

比莉以全黑造型壓軸登場，全為彰顯耳間與頸部的浮誇配飾，比莉透露，自己一直是品牌粉絲，就連MV也有穿品牌浴袍拍攝，她認為風格非常高調，「你不管穿去派對、宴會，全場都會看你！」比莉說私下也會來逛店，尤其推薦絲巾單品，既可以綁在頭上，夏天還能夠圍在比基尼上做搭配，「血拼一定要，很多東西要買。」

▲▼1027《Fall In Taipei With Versace》台北101開幕派對-ELLA。（圖／記者黃克翔攝）

▲ELLA形容今日造型是一種古典野性美，並首次嘗試了低胸丹寧馬甲造型。（圖／記者黃克翔攝）

ELLA形容今日造型是一種古典野性美，並首次嘗試了丹寧馬甲造型，她認為低胸程度恰如其分，搭配了乳膠材質褲裝，新穎感受讓她形容：「穿上去非常困難，但是捨不得脫掉，因為看起來身材極好，沒想到我很有辣妹潛力，今天太正，希望老公回去可以把我撲倒。」同樣走火辣路線的還有「姐姐」謝金燕，以oversize西裝外套大秀中空冰塊腹肌，她自豪表示，今天的狀態沒刻意鍛煉，其實已經有2個月沒運動，她還大讚品牌服裝就是自帶氣場，踩上17公分恨天高，「今天姐姐號稱有187cm，高跟鞋很高但是非常穩。」

▲▼1027《Fall In Taipei With Versace》台北101開幕派對-謝金燕 。（圖／記者黃克翔攝）

▲謝金燕露出冰塊腹肌 。（圖／記者黃克翔攝）

台北101全新專門店登場，佔地 81 坪以大理石、絲綢和金屬質感貫穿整個空間， 充分展現品牌一貫的華麗美學，搭配秋冬最新男女服裝及配件系列及香水系列商品，同時《 Fall In Taipei With VERSACE 》觀光巴士10月28日至10月30日限時3天帶你遊覽台北巴洛克式建築，感受品牌奢華DNA。

▲Versace。（圖／品牌提供）

▲Versace。（圖／品牌提供）

▲Versace台北101全新專門店登場，主推Greca Goddess肩背包。（圖／品牌提供）

而Balenciaga則是於台北新光三越A9館開設全新專賣店，店裝體現了品牌粗獷原始的「Raw Architecture」美學，有別於一般精品店，反而選擇仿舊、染色的混凝土牆面和工業風的鋁架，給人使用多年的感受。同時帶來店內獨家限定包款，分別為LE CAGOLE 迷你電光粉肩下包、LE CAGOLE 迷你電光粉鍊帶肩下包，半月可頌包的造型彰顯搶眼氛圍。

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲巴黎世家 。（圖／品牌提供）

▲Balenciaga於台北新光三越A9館開設全新專賣店，獨賣LE CAGOLE XS SHOULDER BAG 迷你電光粉肩下包。（圖／品牌提供）

關鍵字：

VERSACE, 台北101, 比莉, 謝金燕, ELLA, 陳嘉樺

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