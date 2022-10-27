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52歲蘇慧倫「美到不科學」，喊話：不想被年齡侷限，活出更多可能性

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▲▼蘇慧倫保養。（圖／品牌提供）

▲蘇慧倫透露最近有收錄新歌的想法。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

「玉女掌門人」蘇慧倫今（10/27）以品牌大使之姿，出席海洋拉娜期間限定活動，而今天也正好是她52歲生日，她分享最近感悟到不一定幾歲就一定要怎樣，即便現在這個歲數仍在持續尋找自己，發現不同可能性，感受生命是很有活力和能量的。

52歲蘇慧倫駐顏有術，外貌看起來仍像30出頭，她分享保養除了臉上塗的，維持運動和健康的飲食習慣缺一不可，運動可幫助代謝，肌膚才有活力，而吃進去的東西也會影響肌膚呈現的狀態。

▲▼蘇慧倫保養。（圖／品牌提供）

▲海洋拉娜期間限定造浪站活動，即日起至30日於忠孝SOGO開跑。

關於臉部保養，她笑稱自己本來就是海洋拉娜愛用者，像是最近換季皮膚容易有小狀況，像是乾燥或過敏，都會使用乳霜幫助修復，她回想當初生完小孩，肌膚變得比較脆弱，也是靠乳霜幫了大忙，她也透露自己也很愛油保養，像是修護精華油也是她的保養秘密武器。

52歲的她不只越活越美，想法更是豁達，她說：「不一定幾歲就一定要怎麼樣，別被年齡數字綁架，持續尋找自己，發現不同可能性，讓自己活得快樂，去感受生命其實是很有活力和能量的。我愛現在這個年紀的自己，但也相信會有更多可能性。」

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關鍵字：

蘇慧倫, 保養, 海洋拉娜, 凍齡

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