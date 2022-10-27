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孔曉振搭800萬糖果項鍊出嫁　二度戴上藏不住甜蜜

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▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖／公關照）

▲孔曉振新娘造型以白紗搭配伯爵Mediterranean Garden系列18K玫瑰金頂級珠寶彩色寶石及鑽石項鍊。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

記者陳雅韻／台北報導

42歲南韓女星孔曉振與韓裔美籍歌手凱文吳（Kevin Oh）11日在紐約舉辦婚宴，她陸續分享婚紗照，才讓大眾看清楚她的新娘造型，當天她身穿浪漫又帶著俏皮感的娃娃裙白紗，搭配糖果色調的項鍊，今終於揭曉伴她出嫁的項鍊模樣，果然是她代言的伯爵（PIAGET）傑作，為要價8,000,000元的Mediterranean Garden系列頂級珠寶彩寶項鍊。

▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖／公關照）

▲孔曉振去年曾戴同款伯爵項鍊，一見鍾情。（圖／伯爵提供，以下同）

▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖／公關照）

▲伯爵Mediterranean Garden系列18K玫瑰金頂級珠寶彩色寶石及鑽石項鍊，8,000,000元。

伯爵此款鑲嵌美鑽、綠碧璽、粉紅碧璽、紫色尖晶石、海水藍寶石、粉紅尖晶石的Mediterranean Garden系列彩寶項鍊，繞成圈猶如繽紛糖果，孔曉振去年活動上曾戴過，讓她一見鍾情，決定婚禮上也戴上此甜蜜風格的項鍊搭配白紗，洋溢幸福氣息。

▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖／公關照）

▲孔曉振與老公凱文吳的婚戒與對錶都出自伯爵的經典系列。。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

擔任伯爵亞太區代言人多年，孔曉振除了戴800萬項鍊出閣，她與老公凱文吳的婚戒與對錶也購自伯爵，分別選擇Possession系列新款宮廷式雕刻飾紋戒指，以及中性休閒風格的Polo腕錶；而她的婚鞋則是英國精品鞋履品牌Manolo Blahnik招牌Hangisi高跟鞋，飾以鑲嵌施華洛世奇的經典方釦，要價約46,800元。

▲▼ 孔曉振PIAGET 。（圖／公關照）

▲孔曉振婚鞋是來自英國精品鞋履品牌Manolo Blahnik，46,800元。（圖／翻攝rovvxhyo IG）

►孔曉振百萬婚戒與對錶曝光！　與老公手指交纏甜蜜報喜

►孔曉振大露美背「小眾白紗」曝光！　選中《慾望城市》夢幻婚鞋嫁了

關鍵字：

孔曉振, 伯爵, PIAGET

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