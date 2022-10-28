洗臉洗錯小心會爛臉！皮膚科醫師解答「正確清潔」5件事

▲正確做好臉部清潔，是養出好肌膚的關鍵。（圖／翻攝IG@etudeofficial、@goodal_official）

記者張毓容／綜合報導 圖／品牌提供、翻攝IG@ahc.official

洗臉天天洗，但你的臉真的洗對了嗎？正確清潔是保養的第一步，也是養出好膚質的重要關鍵，而錯誤的洗臉方式會慢慢損害肌膚，破壞皮膚屏障，甚至敏感刺痛、冒痘、爛臉跟著來！皮膚科醫師王瑞艷就針對常見的5大洗臉清潔問題提出正確解答，快來看看是否都做對？

＃一天要洗臉幾次？

正常情況下建議早晚各洗臉一次，但是否使用潔顏產品則要依膚質、出油狀況和臉部髒污情況來決定，只要清潔後感到清爽不緊繃都是可以的。乾性肌和敏感肌建議用溫水洗臉即可，或是低頻率地使用潔顏產品；油性肌則可以早晚各使用一次潔顏產品，或依出油狀況，早上用清水、晚上用潔顏產品。

＃用熱水洗臉比較乾淨？



洗臉的水溫最好使用和人體體溫差不多的溫水，且建議要使用流動的清水。冷水很難溶解彩妝和污垢；而過熱的熱水容易使微血管收縮舒張功能失調，導致肌膚出現紅血絲、容易敏感等狀況。

＃皮膚需要定期深層清潔？



肌膚表皮28天會更替一次，也就是正常情況下皮膚是會「自己去角質」的，深度清潔操作不當反而容易引起皮膚屏障受損。

醫師特別提醒，敏感肌膚、乾燥肌膚、患有玫瑰痤瘡或脂溢性皮膚炎等炎症肌膚都不適合使用洗臉機、潔面儀。

＃用一次性洗臉巾比毛巾好？



醫師提醒，只要洗臉後不讓皮膚自然風乾，不管是用毛巾或洗臉巾都可以。如果使用毛巾，建議要把使用後的毛巾放在陽光下掛曬，偶爾用熱水燙一下，且一段時間要及時更換；如使用一次性洗臉巾、棉柔巾，則注意不要一張重複多次使用。

＃用白醋水洗臉可美白肌膚？



白醋有一定程度上的軟化角質作用，但因洗臉時間短，這些物質能停留在臉上的時間也就比較短，不一定可以發揮作用，且白醋有較強的刺激性，就算加水稀釋也不建議長時間停留，尤其敏感性肌膚和老化肌膚也都不建議使用。

►皮膚科醫師曝「讓你白花錢」的4種保養品 小心沒效還傷肌膚

►皮膚科醫師曝「6種美肌食物」 防皺紋、抗發炎還能去痘痘

►敷面膜就能保濕？皮膚科醫師揭「5個保養真相」 難怪肌膚好不了