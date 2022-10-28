周子瑜穿露肚裝登山青春洋溢　背名牌包洩星味

▲周子瑜穿黑色露肚裝爬山，背Saint Laurent心形包顯得俏皮。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）



記者陳雅韻／台北報導

南韓女團TWICE的台灣成員周子瑜，今分享兩組秋日出遊的新照，她穿著一身黑爬山，但洩露了穿搭心機，特別選短版衫搭配黑色丹寧褲，露出小蠻腰吸睛；另一賞楓葉行程，她則換上Gucci亮色條紋開襟衫，衣服的顏色恰好呼應楓紅的漸層色彩，展現高明的秋季時尚穿搭。

▲周子瑜身穿亮麗的Gucci開襟衫賞楓葉。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

23歲的周子瑜私服以休閒裝扮為主，近日她出遊爬山療癒身心，身穿黑色短版針織衫露纖腰，搭配黑色丹寧褲，她還斜背法國精品Saint Laurent的黑色心形小包，青春洋溢也展露明星氣息。

▲周子瑜席地而坐，好心情全寫在臉上。（圖／翻攝thinkaboutzu IG）

而在微涼秋日賞楓，周子瑜以簡單白T恤搭配牛仔褲，搭配重點則落在外罩的Gucci長版開襟衫，由桃紅色、紫色、橘色與黃色橫條色塊構成並綴滿GG Logo的設計相當搶眼，且恰好與楓紅與黃綠色樹林的色調相映襯，她開心席地而坐享受大自然之美。

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