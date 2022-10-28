BOTTEGA VENETA宣布「包款終身保固」！　誕生工藝證書長久整新與維修

記者鮑璿安／台北報導

時尚的腳步太快，隨著精品包款每季推陳出新，不禁讓人思考起傳承和維護的意義，終於由BOTTEGA VENETA正式開創「包款終身保固計畫」，未來會為經典包款提供永久的整新與維修，代表商品能更長久耐用，以減少替代品的需求，於今年（2022年）11月起於全球專門店展開。





▲品牌開創「Certificate of Craft 工藝證書」服務，為經典包款提供永久整新與維修。（圖／品牌提供）

品牌新任創意總監Matthieu Blazy 上任後，不難看出他對於回歸工藝本身的決心，品牌開創「Certificate of Craft 工藝證書」服務，執行長 Leo Rongone 表示：「Certificate of Craft 工藝證書的誕生，期許帶給我們顧客最上乘的服務，以長遠保存他們所購買的產品。」

▲從11月起工藝證書採用實體卡片的形式，將與產品序號連動。（圖／品牌提供）

從11月起於全球專門店施行此計劃，工藝證書採用實體卡片的形式，將與產品序號連動，用意在於維護產品，通過保固來減少替代品的需求。當然也代表未來入手包款的理由更充分了，甚至能傳承給下一代使用，持續為標誌性的Intrecciato編織元素示範更多可能性。

▲Chloé在創意總監Gabriela Hearst帶領，以環境友善為出發點製衣 。（圖／品牌提供）

▲委託肯亞農村地區的婦女製作Basket系列編織提籃，得以提供婦女穩定收入與安全的工作環境 。（圖／品牌提供）

此舉當然也是達到環境友善、減少不必要的浪費，讓人想起Chloé在創意總監Gabriela Hearst帶領下，曾委託肯亞農村地區的婦女製作Basket系列編織提籃，得以提供婦女穩定收入與安全的工作環境。新季2023春夏系列巴黎時裝周上由 Adriano Goldschmied 開發的靛藍丹寧布，是以 87%的再生棉和 13%的粗麻製成，甚至開發出一款白色版本面料，未使用任何漂染技術，回歸到穿衣最原始的享受。